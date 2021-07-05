Alina Boz kimdir? Alina Boz kaç yaşında, nereli?

Alina Boz, son zamanlarda rol aldığı Maraşlı dizisi ile gündeme geliyor. Atv'nin sevilen dizilerinden Maraşlı'da başrol oyuncusu olan Alina Boz'un hayatı merak ediliyor. Peki, Alina Boz kimdir? Alina Boz kaç yaşında, nereli?

Atv'nin sevilen dizilerinden Maraşlı'da başrol oyuncusu olan Alina Boz, hayatı sıkça araştırılan ünlüler arasında yer aldı. Genç oyuncu halen devam eden projesi Maraşlı ile herkesçe tanınıyor. Oyunculuğu beğenilen Alina Boz' hakkında merak edilenler haberimizde. Peki, Alina Boz kimdir? Alina Boz kaç yaşında, nereli? Konuya ilişkin detaylar haberimizde!

ALİNA BOZ KİMDİR?

Alina Boz, 14 Haziran 1998 yılında Moskova Oblastı, Rusya'da doğan Anne tarafından Rus ve baba tarafından Türk olan oyuncu Kadir Has Üniversitesi Tiyatro bölümünde eğitim gördü.

Annesi Rus, babası ise Bulgaristan göçmeni bir Türk olan Alina Boz, ilkokula başlayana kadar Rusya'da kaldı. Ailesinin işleri nedeniyle Türkiye'ye dönen Alina Boz yedi yaşında İstanbul'a geldi, Türkçe öğrendi ve ilkokulu burada okudu. Özel Gökjet Havacılık Lisesi Kabin Hizmetleri Bölümünden mezun olmuştur. Mezuniyetin ardından Kadir Has Üniversitesi Tiyatro bölümünü kazanmıştır.

Kariyeri

Ailesinin ilkokulda yazdırdığı Barış Manço Kültür Merkezi'nde 7 yıl oyunculuk yaptı. Dergi çekimleri ve reklamlarda roller almasının ardından oyunculuk kariyerine 2013 yılında Cesur Hemşire dizisinde Canan olarak başladı. Paramparça dizisinde Hazal olarak rolünü üstlendi.

2016 yılında Kaçma Birader filminde Melis Kahvacı olarak rol aldı.

2017 yılında Böluk filminde rol aldı. 2017 yılında Sevda'nın Bahçesi dizisinde Defne karakterini oynadı. 2018 yılında Vatanım Sensin dizisinde Prenses Anastasia Romanova rolünü üstlendi ve aynı yıl Elimi Bırakma dizisinde başrol oynadı.

Netflix orijinal dizisi Aşk 101'de başrol oynadı ve Eda karakterini canlandırdı.

2021 yılında Maraşlı dizisiyle ilk kez sahneye çıktı ve Mahur karakterini canlandırdı.

Kişisel hayatı

2015'te, Türk oyuncu Burak Yörük ile çıkmaya başladı ve 2017'de ayrıldılar ancak 2018'de barıştılar. Eylül 2020'de Boz, virüs için pozitif test yapan oyuncu kadrosu Kubilay Aka ve İpek Filiz Yazıcı ile birlikte koronavirüs için pozitif test yaptı.

Rol Aldığı Diziler

2021- Maraşlı Mahur Türel

2020-2021 Aşk 101 Eda

2018-2019 Elimi Bırakma Azra Güneş Çelen

2018 Vatanım Sensin Prenses Anastasia Romanova

2017 Sevda'nın Bahçesi Defne

2014-2017 Paramparça Hazal

2013-2014 Cesur Hemşire Canan

Rol Aldığı Filmler

2017 Bölük Eylül

2016 Kaçma Birader Melis

Ödüller ve adaylıklar

2020 46. Pantene Altın Kelebek Ödülleri Pantene Yıldızı Parlayanlar

ALİNA BOZ KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Alina Boz, 1998 doğumlu olup 23 yaşında annesi tarafından Rus babası tarafından Türk'tür.