Alice'in Rüya Kadrosu

Lewis Carroll tarafından yazılan ve bugüne kadar 174 dile çevrilerek edebiyatın eşsiz eserlerinden biri olma özelliğine sahip "Alice Harikalar Diyarında", Serdar Biliş'in yönetmenliğinde, Tuluğ Tırpan'ın müzikleri ve Beyhan Murphy'nin koreografisi, BKM, Zorlu PSM ve id ortak prodüksiyonuyla çağdaş bir müzikal uyarlama olarak sahnelenecek.

Prömiyeri 7 Şubat'ta gerçekleşecek Alice Müzikali'nin başarılı oyunculardan oluşan rüya kadrosunun afiş çekiminden kamera arkası görüntüleri de yayınlandı.

Serenay Sarıkaya, "Alice" olarak izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanırken, Ezgi Mola Kraliçe, Enis Arıkan Tavşan, Şükrü Özyıldız Şapkacı, İbrahim Selim Kral, Merve Dizdar ise Kedi rolü ile başrolleri paylaşacak.

Serenay Sarıkaya'nın canlandırdığı Alice; yaşadığı hayatın içerisine sıkışmış hisseden, biraz içine kapanık bir genç kızdır. Bir mobil uygulamanın çağrısına uyar ve Tavşan'ı takip ederek sanal bir dünyanın içine dalar. Bu yolculuğun sonunda ise özgüvenli ve cesur bir genç kadına dönüşür.Alice'in genç bir kadın olarak kimliğini bulmasına da yardım eden, sansasyonel, oyunbozan, kaotik ve çılgın Tavşan'ı Enis Arıkan canlandırırken; Alice'in diğer yol arkadaşı, bir görünüp bir kaybolabilen meleksi ve şeytani Kedi'si rolünde ise Merve Dizdar yer alacak.

Alice'in pimpirikli, hırslı, dominant ve sivri dilli Kraliçe'sini Ezgi Mola canlandırırken; Kraliçe'nin cezalandırdığı ve bu yüzden zamana sıkışan Şapkacı rolünde ise Şükrü Özyıldız yer alacak. Alice'in biraz sakar ve çocuksu ama bir o kadar da romantik ve babacan Kral'ı rolünde ise İbrahim Selim olacak.

Görkemli sahne tasarımı, 23 kişilik dans kumpanyası, canlı orkestrası, kostümleri ve heyecan dolu hikayesi ile izleyicisine görsel bir şölen yaşatacak Alice müzikali için tasarlanan multimedya içeriklerinin prodüksiyonunu ise Illusionist ekibi gerçekleştiriyor.

Hazırlık sürecinde üç gün süren yeşil ekran çekimlerinin yanı sıra üç boyutlu tarama, motion capture teknolojileri de kullanıldı. Tüm bu teknolojiler, sahnede projeksiyon mapping sayesinde izleyiciyle buluşacak.

"Ben kimim?"

Hangisi gerçek, hangisi sanal?

Kendini yaşadığı hayatın içerisine sıkışmış hisseden Alice, bir mobil uygulamanın çağrısına uyar ve beyaz tavşanı takip ederek sanal bir dünyanın içine dalar.

"Ben Kimim?" sorusuna cevap ararken kendini fantastik

bir dünyada bulan Alice, hayal gücü zenginliğiyle bu yeni evrende kendi cesaretini sınayacak, korkularıyla, arzularıyla baş başa kalacaktır.

"Alice" müzikali, gerçek hayattaki iletişimin yalnızlaştırdığı günümüz sanal dünyasında savrulan bir genç kızın, büyüme hikayesidir.

BKM, Zorlu PSM ve id ortak yapımcılığında, dünya sahnelerinin büyük prodüksiyonlarına ev sahipliği yapan Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde izleyicisiyle buluşacak.

Kaynak: Bültenler