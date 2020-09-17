İstanbulluları korkutan görüntüler! Alibeyköy barajında sular çekildi, hayvanlar otluyor
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İstanbulluları korkutan görüntüler! Alibeyköy barajında sular çekildi, hayvanlar otluyor

İstanbul'da bu yaz yağışların gerçekleşmemesi üzerine Alibeyköy barajında korkutan görüntüler ortaya çıktı. Baraj 2014 yılından bu yana en düşük seviyesini gördü. Suların çekildi bölgelerde hayvanların otladığı görüntülendi.

17.09.2020 11:29 | Son Güncelleme: 17.09.2020 11:52

İstanbul'daki barajların doluluk oranları, 2014 yılından bu yana en düşük seviyesine gerilerken Alibeyköy Barajı'nın son durumu ise havadan görüntülendi. Suların çekildiği bölgelerde hayvanların otladığı görüldü.

İstanbul'da yaz aylarında beklenen yağışların gelmemesi sonucunda barajlardaki doluluk oranları da geriledi. İSKİ verilerine göre İstanbul'daki barajların doluluk oranları, 2014'teki 15.25'lük düşük seviyesinin ardından 2020 Eylülde 41.88 geriledi.

BİR YILDA YÜZDE 50 ORANINDA FAZLA DÜŞÜŞ VAR

Alibeyköy Barajı'nda 2019 Eylül ayında yapılan ölçümlerde yüzde 49.89 olan doluluk oranı, 2020 Eylül ayı itibariyle yüzde 21.10 seviyesine kadar geriledi. Alibeyköy Barajı'nın son 10 yılına bakıldığında en düşük doluluk oranı 2014 Eylül ayında yüzde 10.78 olarak görüldü. Barajın su seviyesi gerilemeye devam ederken barajdaki boş olan alanlarda hayvanların otladığı görüldü. Barajın çevresindeki çöpler dikkat çekti. Barajın son durumu havadan görüntülendi.

İstanbulluları korkutan görüntüler! Alibeyköy barajında sular çekildi, hayvanlar otluyor

Kaynak: İHA

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