Alibaba'nın kurucusu Jack Ma, koranavirüse karşı küresel paylaşım platformu kurdu Alibaba Vakfı ve Çin’deki Zhejiang Üniversite Hastanesi’nin işbirliği ile kurulan platformda, dünyadaki virüse karşı mücadeledeki son çalışmalar ve veriler paylaşılacak

Çinli online alışveriş şirketi Alibaba'nın kurucusu Jack Ma, koranavirüse karşı küresel paylaşım platformu kurdu. Alibaba Vakfı ve Çin'deki Zhejiang Üniversite Hastanesi'nin işbirliği ile kurulan platformda, dünyadaki virüse karşı mücadeledeki son çalışmalar ve veriler paylaşılacak. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com