Aliağaspor FK, Hazırlık Maçını 2-1 kazandı

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi'nin (BAL) şampiyonluktaki iddialı ekiplerinden Aliağaspor FK, hazırlık karşılaşmasında Buca Zafer Sporu 2-1 mağlup etti.

Sarı siyahlılar karşılaşmaya Ömer Can, Yusuf Kılıç, Bayram Çetin, Semih Durmuş, Zihni Aydın, Ersin Aslantoğ, Özkan Yılmaz, Murat Ulusoy, Erkan Gövercin, Serdar Vefa Yeşil, Mehmet Çağrı Alpaslan 11'i ile başladı. Karşılaşmanın ikinci yarısında ise Ali Yasin Demir, Mert Kuleli, Çağlar Çoban, Bahri Yıldırım, Atamert Yavuz, Suat Gündüz, Batuhan Doğrukıran, Berkant Ben, Osman Buğra Uysal forma şansı bulan isimler oldu.

Karşılaşmada 90 dakika üstün oynayan Aliağaspor FK, golleri 25. ve 65. dakikada Çağrı Alpaslan'ın ayağından bulurken konuk ekibin tek golünü 50.dakikada Alper kaydetti.

Sarı siyahlılar gösterdikleri mücadeleyle 17 Nisan'da başlayacak BAL Ligine hazır olduklarını gösterdi. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa Atatürk Stadında oynanan karşılaşmayı tribünden izledi.

Kaynak: Bültenler