Aliağaspor FK, hazırlık maçında farklı kazandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Aliağaspor FK, hazırlık maçında farklı kazandı

Aliağaspor FK, hazırlık maçında farklı kazandı
Bültenler - Haberler | Güncel

Hazırlık maçında Manisa Sanayi Spor'u konuk eden Aliağaspor FK, rakibini farklı geçti. Sahadan 4-0'lık üstünlükle ayrılan Aliağaspor FK'da golleri 50 ve 88'de Atalay Demirtaş, 61'de Murat Ulusoy, 82'de Berkant Ben kaydetti.

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi'nin (BAL) güçlü ekiplerinden Aliağaspor FK, BAL ligi Mayıs ayının son haftasına ertelense de hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor.

Hazırlıklar kapsamında Manisa Sanayi Spor'u Aliağa Atatürk Stadında ağırlayan sarı siyahlılar rakibi karşısında üstün bir oyun sergiledi. Oyunun büyük bir bölümünde kontrolü elinde bulunduran ev sahibi takım rahat bir oyunla maçı kazanmasını bildi.

Aliağaspor FK, karşılaşmaya Ömer Can, Bahri Yıldırım, Suat Gündüz, Semih, Zihni Aydın, Osman Buğra Uysal, Özkan Yılmaz, Ersin Aslantoğ, Batuhan Doğrukıran, Şefik Koz, Mehmet Çağrı Alpaslan ilk 11'i ile başladı. Mert Kuleli, Çağlar Çoban, Yusuf Kılıç, Erkan Gövercin, Murat Ulusoy, Osman Atalay Demirtaş, Enes Bakal ve Berkant Ben maçın ikinci yarısında şans bulan isimler oldu.

Kaynak: Bültenler

Su deposuna düşen çocuk hayatını kaybetti, annesi sinir krizi geçirdi
Su deposuna düşen çocuk hayatını kaybetti, annesi sinir krizi geçirdi
Manisa'da İYİ Parti'den istifa edip MHP'ye geçen partili sayısı 135'e yükseldi
Manisa'da İYİ Parti'den istifa edip MHP'ye geçen partili sayısı 135'e yükseldi
Oyun oynarken boynuna ip dolanan 9 yaşındaki Neslihan hayatını kaybetti
Oyun oynarken boynuna ip dolanan 9 yaşındaki Neslihan hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Vedat Bilgin Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mustafa Şentop
Magazin Müge Anlı Hakan Altun Meral Kaplan Şeyma Subaşı
Spor Fatih Terim Gökhan Töre Ünal Karaman Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Muğla Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Aliağaspor FK, hazırlık maçında farklı kazandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 15:02:29. #1.15#

title