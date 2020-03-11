Aliağaspor FK'da yeni dönem
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ KORONAVİRÜS TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Aliağaspor FK'da yeni dönem - Haber
Mustafa Bahadır, Murat Topal, Aliağa, Güncel

Aliağaspor FK'da yeni dönem

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi'nde (BAL) 2019-2020 sezonuna şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak aldığı kötü sonuçlarla şampiyonluğun çok uzağında kalan Aliağaspor FK'da Teknik Sorumlu Mustafa Bahadır'ın görevine son verildi.

11.03.2020 13:43 | Son Güncelleme: 11.03.2020 13:43
Aliağaspor FK'da yeni dönem

Sezonun bitimine beş hafta kala zirvenin 18 puan gerisine düşen Aliağaspor FK'da yönetim, takımı sezon sonuna kadar altyapı antrenörü Murat Topal'a emanet etti. Murat Topal'ın yanı sıra futbola Aliağaspor'da başlayan ve futbolculuk kariyerinde süper lig deneyimi bulunan Burak Akyıldız sportif direktörlüğe, kaleci antrenörlüğüne ise altyapıdan Aykut Erzurumlu getirildi.

Mustafa Bahadır ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırdıklarını belirten Aliağaspor FK Yöneticisi Turgay Mete, "Gelecek planlamaları kapsamında sezon sonuna kadar altyapıdan Murat Topal hocamız ile yolumuza devam edeceğiz. Aliağa'da futbola başlayan ve süper ligde Denizlispor, Akhisar gibi takımların formalarını giyen Burak Akyıldız'ı da sportif direktör olarak ekibimize dahil ettik" dedi.

SPORTİF DİREKTÖR BURAK AKYILDIZ, "YUVAMA DÖNDÜĞÜM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Futbola başladığı Aliağaspor'a geri dönmekten büyük heyecan duyduğunu ifade eden sportif direktör Burak Akyıldız, "Futbola 8 yaşında Aliağaspor'da başladım. 2006 yılında süper lig ekibi Denizlispor'a transfer oldum. 14 yıllık aranın ardından yuvama döndüğüm için çok mutluyum. Bana bu görevi layık gören herkese çok teşekkür ediyorum. Aliağamızın başarısı için var gücümüzle çalışacağız" dedi.

ALİAĞASPOR FK'DA COŞKULU ANTRENMAN

Ligin 22.Haftasında 15 Mart 2020 Pazar günü saat 14.00'te lig lideri Bergama Belediyespor'u Aliağa Atatürk Stadında ağırlayacak olan sarı siyahlılarda Murat Topal takımla birlikte ilk idmanına çıktı. Aliağa Atatürk Stadındaki antrenmana sakatlıkları süren Yunushan Memişoğlu ile Berk Baran katılmadı. Açma germe ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman dar alanda pas çalışmasıyla devam etti. Yaklaşık iki saat süren antrenman yarım sahada oynanan taktik maçla son buldu. Antrenmanda tempoyu zaman zaman üst seviyeye çıkartan Topal, futbolculara sık sık uyarılarda bulundu. Antrenman boyunca futbolcuların neşeli oldukları gözlemlenirken kulüp başkanı Kamil Önal da antrenmanı sonuna kadar takip etti.

ANTRENÖR MURAT TOPAL: "SON BEŞ HAFTAYI EN İYİ YERDE BİTİRMEK İSTİYORUZ"

Aliağaspor'un her kademesinde görev almış antrenörler olarak verilen görevi layıkı ile yerine getirmek ve son beş haftayı Aliağa'ya yakışır bir şekilde tamamlamak istediklerini belirten Murat Topal, "Bergama Belediyespor karşılaşması zorluk derecesi yüksek olsa da hem benim hem de futbolcu arkadaşlarımız için keyifli olacak. Bu tür maçlar her zaman akılda kalır. Ama Bergama maçını zor bir maç olarak görmüyoruz. Antrenmanda da futbolcularımızın istekli ve coşkulu olduklarını gördük. Son beş haftayı en iyi yerde bitirmek istiyoruz" dedi.

Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu

Kaynak: Bültenler

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Dünyanın beklediği haber İran'dan geldi: Koronavirüsün ilacını bulduk Haber
Dünyanın beklediği haber İran'dan geldi: Koronavirüsün ilacını bulduk
Korona nedeniyle okullar tatil edilecek mi? Bakan'dan yeni açıklama Haber
Korona nedeniyle okullar tatil edilecek mi? Bakan'dan yeni açıklama
Türkiye'ye sıçramasının ardından bir ilimizde daha koronavirüs alarmı Haber
Türkiye'ye sıçramasının ardından bir ilimizde daha koronavirüs alarmı
Koronavirüsün ardından Türkiye'de iki ürün yok satıyor! Stoklar tükendi Haber
Koronavirüsün ardından Türkiye'de iki ürün yok satıyor! Stoklar tükendi
Metroda paniğe neden olan görüntü sonrası gözaltına alındı Haber
Metroda paniğe neden olan görüntü sonrası gözaltına alındı
Kız öğrenci, olan biteni ailesine anlattı! Servis şoförü gözaltında Haber
Kız öğrenci, olan biteni ailesine anlattı! Servis şoförü gözaltında
İran'lı milletvekili ölümcül virüsü nasıl yendiğini anlattı
İran'lı milletvekili ölümcül virüsü nasıl yendiğini anlattı
Son dakika: Koronavirüsle ilgili endişe verici paylaşım yapan 29 kullanıcı ilgili birimlere bildirildi
Son dakika: Koronavirüsle ilgili endişe verici paylaşım yapan 29 kullanıcı ilgili birimlere bildirildi
Koronavirüse iyi geldiği söylenen şalgam, Adana'dan 46 ülkeye ihraç ediliyor
Koronavirüse iyi geldiği söylenen şalgam, Adana'dan 46 ülkeye ihraç ediliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüsten korunmanın ilk şartı temizliktir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüsten korunmanın ilk şartı temizliktir
İletişim Uzmanı, 'Koronavirüsten hızlı yayılıyor' deyip herkesin düştüğü hatayı hatırlattı
İletişim Uzmanı, "Koronavirüsten hızlı yayılıyor" deyip herkesin düştüğü hatayı hatırlattı
Fashion TV 2020 Türkiye güzelleri seçildi
Fashion TV 2020 Türkiye güzelleri seçildi
Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 63 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 354'e yükseldi
Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 63 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 354'e yükseldi
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı
Sağlık Bakanlığı koronavirüse karşı '14 gün kuralı' hakkında bilgilendirmede bulundu
Sağlık Bakanlığı koronavirüse karşı "14 gün kuralı" hakkında bilgilendirmede bulundu
Silifke'de 6 bacaklı bir kuzu dünyaya geldi
Silifke'de 6 bacaklı bir kuzu dünyaya geldi
Uyuşturucu tacirlerine şafak baskını düzenleyen polis, 600 yıllık türbede gizlenmiş halde uyuşturucu ele geçirdi
Uyuşturucu tacirlerine şafak baskını düzenleyen polis, 600 yıllık türbede gizlenmiş halde uyuşturucu ele geçirdi
Eczaneler koronavirüsün ardından ucuz maske bulamamaktan şikayetçi
Eczaneler koronavirüsün ardından ucuz maske bulamamaktan şikayetçi
Futbolcu, yönetici ve kulüp görevlilerine koronavirüs testi yapan Olympiakos, sonuçların negatif çıktığını duyurdu
Futbolcu, yönetici ve kulüp görevlilerine koronavirüs testi yapan Olympiakos, sonuçların negatif çıktığını duyurdu
Galatasaray - Beşiktaş derbisini, Abdulkadir Bitigen yönetecek
Galatasaray - Beşiktaş derbisini, Abdulkadir Bitigen yönetecek
Arkadaşının dükkanına yardım için giden gencin üzerine halı düştü, neye uğradığını şaşıran genç kısa süreli şok yaşadı
Arkadaşının dükkanına yardım için giden gencin üzerine halı düştü, neye uğradığını şaşıran genç kısa süreli şok yaşadı
Polonya Genelkurmay Başkanı Jaroslaw Mika, koronavirüse yakalandı
Polonya Genelkurmay Başkanı Jaroslaw Mika, koronavirüse yakalandı
Arda Turan'dan halı saha açıklaması: Becerebilene tavsiye ederim
Arda Turan'dan halı saha açıklaması: Becerebilene tavsiye ederim
Petrol krizi sonrası Trump'tan FED'e faiz çağrısı: Rakip ülkelerin seviyelerine indirilmeli
Petrol krizi sonrası Trump'tan FED'e faiz çağrısı: Rakip ülkelerin seviyelerine indirilmeli
Avusturya, koronavirüs nedeniyle İtalya ile olan sınır kapılarını kapatma kararı aldı
Avusturya, koronavirüs nedeniyle İtalya ile olan sınır kapılarını kapatma kararı aldı
Avrupa koronavirüs tedbirlerini katılaştırıyor! İtalya'da karantinadakiler elektrikli kelepçeyle takip edilecek
Avrupa koronavirüs tedbirlerini katılaştırıyor! İtalya'da karantinadakiler elektrikli kelepçeyle takip edilecek
Ali Babacan, oy birliği ile DEVA Partisi'nin Genel Başkanı seçildi
Ali Babacan, oy birliği ile DEVA Partisi'nin Genel Başkanı seçildi
İran'da koronavirüsten kurtulmak için sahte içki içen 37 kişi hayatını kaybetti
İran'da koronavirüsten kurtulmak için sahte içki içen 37 kişi hayatını kaybetti
Seda Akgül'ün sosyal medyada paylaştığı eski hali, şimdiki halinden daha çok beğenildi
Seda Akgül'ün sosyal medyada paylaştığı eski hali, şimdiki halinden daha çok beğenildi
Ilicic'in 4 golle yıldızlaştığı maçta Atalanta çeyrek final biletini kaptı
Ilicic'in 4 golle yıldızlaştığı maçta Atalanta çeyrek final biletini kaptı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Fuat Oktay Mustafa Şentop Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Levent Can Sinan Akçıl Acun Ilıcalı Defne Samyeli
Spor Podolski Emre Kılınç Ersun Yanal Ünal Karaman Malcolm Thomas
Daha Fazla Mart Futbol Beşiktaş Koronavirüs
Şu an buradasınız: Aliağaspor FK'da yeni dönem - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2020 14:09:15. #1.14#