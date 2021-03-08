Aliağalı kadınlar harmandalı oynadı, video beğeni topladı
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Aliağalı kadınlar harmandalı oynadı, video beğeni topladı

08.03.2021 15:42 | Son Güncelleme: 08.03.2021 15:45
Aliağalı kadınlar harmandalı oynadı, video beğeni topladı

İzmir'de, Aliağa Tüpraş Halk Eğitimi Merkezinin 36 kadın kursiyeri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle harmandalı oynayarak özel bir video hazırladı.

İzmir'de, Aliağa Tüpraş Halk Eğitimi Merkezinin 36 kadın kursiyeri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle harmandalı oynayarak özel bir video hazırladı. Hazırlanan ve sosyal medyadan paylaşılan video, büyük beğeni topladı.

Aliağa Tüpraş Halk Eğitimi Merkezi, Halk Dansları kursiyerlerinin hazırladığı video ile 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü özel olarak kutladı. Aliağa Cumhuriyet Meydanı, Zeytinli Park ile Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanında gerçekleştirilen çekimlerde 36 kadın kursiyer, harmandalı zeybeği oynadı. Videonun proje koordinatörlüğünü Dans Eğitmeni Şenay Aydoğan, teknik yönetmenliğini Salih Karagöz, koreografi yönetmenliğini ise Rıfat Melih Altunlu ve Tuğberk Aykara yaptı.

Sosyal medyada büyük ilgi toplayan video paylaşımının sonunda, Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürüklenmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın" sözüne yer verildi. - İZMİR

Aliağalı kadınlar harmandalı oynadı, video beğeni topladı
Aliağalı kadınlar harmandalı oynadı, video beğeni topladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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