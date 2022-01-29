Aliağa Helvacı'da askere gidecek gençler için uğurlama yemeği

ALİAĞA, İZMİR (İHA) - İzmir'in Aliağa ilçesine bağlı Helvacı Mahallesi'nde, askere gidecek gençler için uğurlama yemeği düzenlendi. Kınalı kuzuları vatani göreve gönderen Helvacı halkı, geleneksel olarak düzenlenen yemeğe yoğun ilgi gösterdi.

Aliağa ilçesinde, 2002/1 tertip olarak şubat ayında askere gidecek gençler için Helvacı Mahallesi'nde uğurlama yemeği düzenlendi. Aliağa Belediyesinin desteğiyle geleneksel olarak düzenlenen programa çok sayıda vatandaş katıldı. Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet İmir ve ilçe protokolünün gençleri yalnız bırakmadığı programda konuklara; kuru fasulye, kavurmalı pilav ve odun ateşinde pişirilen keşkek ikramı yapıldı.

Askere gidecek gençlerin büyük gurur ve heyecan yaşadığı geleneksel asker uğurlama programında, Mevlid-i Şerif okundu, dualar edildi. Gençlerle yakından ilgilenen Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, ailelere ve gençlere hayırlı teskereler diledi. - İZMİR