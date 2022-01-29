Aliağa Helvacı'da askere gidecek gençler için uğurlama yemeği - Haberler
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Aliağa Helvacı'da askere gidecek gençler için uğurlama yemeği

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Aliağa Helvacı'da askere gidecek gençler için uğurlama yemeği

İzmir'in Aliağa ilçesine bağlı Helvacı Mahallesi'nde, askere gidecek gençler için uğurlama yemeği düzenlendi.

ALİAĞA, İZMİR (İHA) - İzmir'in Aliağa ilçesine bağlı Helvacı Mahallesi'nde, askere gidecek gençler için uğurlama yemeği düzenlendi. Kınalı kuzuları vatani göreve gönderen Helvacı halkı, geleneksel olarak düzenlenen yemeğe yoğun ilgi gösterdi.

Aliağa ilçesinde, 2002/1 tertip olarak şubat ayında askere gidecek gençler için Helvacı Mahallesi'nde uğurlama yemeği düzenlendi. Aliağa Belediyesinin desteğiyle geleneksel olarak düzenlenen programa çok sayıda vatandaş katıldı. Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet İmir ve ilçe protokolünün gençleri yalnız bırakmadığı programda konuklara; kuru fasulye, kavurmalı pilav ve odun ateşinde pişirilen keşkek ikramı yapıldı.

Askere gidecek gençlerin büyük gurur ve heyecan yaşadığı geleneksel asker uğurlama programında, Mevlid-i Şerif okundu, dualar edildi. Gençlerle yakından ilgilenen Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, ailelere ve gençlere hayırlı teskereler diledi. - İZMİR

Aliağa Helvacı'da askere gidecek gençler için uğurlama yemeği

Aliağa Helvacı'da askere gidecek gençler için uğurlama yemeği

Aliağa Helvacı'da askere gidecek gençler için uğurlama yemeği

Aliağa Helvacı'da askere gidecek gençler için uğurlama yemeği

Aliağa Helvacı'da askere gidecek gençler için uğurlama yemeği

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Serkan Acar, Aliağa, Kınalı, İzmir, Yerel, Haber

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