Aliağa'daki sosyal yaşam alanları zenginleştiriliyor

ALİAĞA, İZMİR (İHA) - Geçtiğimiz günlerde Aliağa'da yaşam alışkanlıklarını değiştirecek olan Macera ve Yaşam Alanı 'Doğa Park' projesinin startını veren Aliağa Belediyesi, ilçedeki sosyal yaşam alanlarını çoğaltmaya, geliştirmeye ve zenginleştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Samurlu, Şehitkemal ve Çıtak Mahallesi Sosyal Yaşam projelerinin yapımına başlandı.

Sosyal yaşam alanlarını kent merkezi dışında tüm mahallelere yaymayı amaçlayan Aliağa Belediyesi, Samurlu Mahallesinde ' Oba Park Sosyal Tesisleri', Çıtak Mahallesinde ' Spor ve Sosyal Tesisleri', Şehitkemal Mahallesinde ise 'Şehitkemal Sosyal Tesisleri' projeleri için yapım çalışmalarına başladı. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ın 'Aliağa Gelişim Vizyonu' kapsamında hazırlanan projeler, 7'den 77'ye uzun yıllar Aliağalılara ve mahalle sakinlerine hizmet verecek. Projelerin 5 ay gibi bir sürede tamamlanması hedefleniyor.

Samurlu Mahalle girişinde 18 bin metrekare alan üzerine inşa edilecek proje sosyal, kültürel ve sportif aktivitelere ev sahipliği yapacak. Proje alanında mesire alanları, açık ve kapalı düğün salonu, gençler için halı saha, çocuk oyun alanları ve kafeterya bulunacak. Mahalle Muhtarlığı ve Aliağa Yörükler Derneği'nin önerileri ile tasarlanan projede 150 metrekare geleneksel oba çadırı da bulunuyor. Proje kapsamında Samur Dede Türbesi ve çevresi de restore edilerek düzenlenecek.

Şehitkemal Sosyal Tesis Projesi

İzmir yönünden Aliağa'ya giriş mahallelerinden olan Şehitkemal Mahallesinde toplam 3 bin 150 metrekarelik alana sahip olacak sosyal tesis projesi için belediye ekipleri çalışmalara başladı. Mahalle Muhtarlığı ile mahalle sakinlerinin istek ve görüşleri alınarak hazırlanan projede sosyal etkinlik ve çocuk oyun alanları yer alacak. Projede yer alan sosyal tesis binasında gelin-damat odası bulunacak, mutfak ve kapalı alanda kafeterya hizmeti verilecek.

Çıtak Spor ve Sosyal Tesisleri

Çıtak Mahalle girişinde 13 bin 100 metrekare alan üzerinde hayata geçirilecek projede sosyal etkinlik alanları, futbol sahası, çocuk oyun alanları, yöresel ürün satış standı ve açık hava piknik alanları yer alıyor. Mahalle muhtarlığı ile mahalle sakinlerinin sosyal ve spor aktivite istekleri doğrultusuna planlan proje kapsamında, alanda mevcut bulunan yapıların iç mekan düzenlemeleri ve dış cephe revizyonları yapılacak.

"Köylerimizdeki sosyal yaşam alanlarını daha üst seviyelere çıkarmak gayesindeyiz"

3 farklı mahallede eş zamanlı başlayan çalışmaları muhtarlarla birlikte yerinde inceleyen Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ise çalışmalar ve projeler hakkında, "Aliağamızın önemli mahallelerinden olan Samurlu'da ' Oba Park' projemizi başlattık. Projemizi 5 ay gibi bir sürede tamamlamayı hedefliyoruz. Projemiz yaklaşık 18 dönümlük bir alan üzerine yapılacak. Oba Parkımızın içinde halı saha, mesire alanımız, sosyal yaşam alanlarımız, obamız, yörük çadırımız, açık ve kapalı düğün salonumuz olacak. Burayı çay bahçesi olarak da kullanabileceğiz. Aliağamıza yakışan bir sosyal yaşam alanını Samurlu Mahallemize kavuşturacağız. Samurlu Mahallesi ile birlikte Çıtak ve Şehitkemal mahallelerimizdeki sosyal yaşam projelerimize de başladık. Köylerimizdeki sosyal yaşam alanlarını geliştirerek yaşam standartlarını daha üst seviyelere çıkarmak gayesindeyiz. Bir diğer amacımız ise köylerimizden şehrimize göçleri de bir nebze olsa kesebilmek. Bu nedenle 'Doğa Park' gibi şehir merkezimizde devam eden projeler gibi köylerimizde de sosyal yaşam alanlarını genişletmek ve çoğaltmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi. - İZMİR