Alp Bebek için Konser ve Kermes Etkinliği
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Alp Bebek için Konser ve Kermes Etkinliği

Alp Bebek için Konser ve Kermes Etkinliği
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Aliağa'da Sosyal Yardım Amaçlı Konser ve Kermes Etkinliği DüzenlenecekAliağa'da sosyal yardım amaçlı konser ve kermes etkinliği düzenlenecek.

Aliağa'da Sosyal Yardım Amaçlı Konser ve Kermes Etkinliği Düzenlenecek

Aliağa'da sosyal yardım amaçlı konser ve kermes etkinliği düzenlenecek. Etkinlikte Aliağa'da müziğe ve sanata gönül vermiş müzisyenler SMA Tip-1 hastası Yiğit Alp Bebeğe destek için sahne alacak.

2 Ağustos 2021 Pazartesi günü Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı'nda gerçekleştirilecek etkinlikte konser saat 20. 00'de başlayacak. Tüm vatandaşların davetli olduğu konserde Aliağalı müzisyenler, Türk Halk Müziği'nden popüler eserlere kadar birçok beste seslendirecek.

SMA Tip-1 Hastası Yiğit Alp Bebeğe Destek

Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı'ndaki etkinlik konserle de sınırlı kalmayacak. Konser alanında ceza infaz memurları tarafından birçok ürünün yer alacağı Kermes ile çeşitli çocuk etkinlikleri gerçekleştirilecek. Sosyal yardım amaçlı gerçekleştirilecek kermesten elde edilecek gelir SMA Tip-1 hastası Yiğit Alp'in tedavisi için kullanılacak.

Kaynak: Habermetre

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