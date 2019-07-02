İzmir'de bir gemide meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı! 1 ölü, 15 yaralı

İzmir Aliağa'da LPG tankerinde patlama sonrası yangın çıktı. Olayda 1 kişi öldü, 15 kişi de yaralandı.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Alınan bilgiye göre, iskelede bulunan bir gemide henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından gemide yangın çıktı. Bölgeye sahil güvenlik, emniyet, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

"YARALI 15 İTALYAN VE 1 ROMANYA VATANDAŞI HASTANEYE KALDIRILDI"

Aliağa Kaymakamı Erhan Günay, Aliağa'daki gemi yangınıyla ilgili yaptığı açıklamada, "SOCAR'a ait Petkim Limanı'nda demirli gemide patlama nedeniyle yangın meydana geldi. Yaralanan 15 İtalyan ve 1 Romanya vatandaşı hastaneye kaldırıldı. Karadan ve denizden müdahale edilen yangın kontrol altına alındı." dedi.

Kaynak: AA