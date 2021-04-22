Aliağa Belediyesinden muhtarlara Atatürk portresi
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Aliağa Belediyesinden muhtarlara Atatürk portresi

Aliağa Belediyesinden muhtarlara Atatürk portresi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İzmir'de Aliağa Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla muhtarlara Atatürk portresi hediye etti.

İzmir'de Aliağa Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla muhtarlara Atatürk portresi hediye etti.

Aliağa Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı milletin ekibi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mahalle muhtarlıklarına bir ziyaret yaptı. Ziyarette ekip, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bir portresini muhtarlara hediye etti. Hediye edilen portreler muhtarlığın duvarlarına asıldı.

Atatürk portresini görünce çok sevindiğini belirten Kazım Dirik Mahalle Muhtarı Sevil Köse, "Çok memnum oldum. Serkan başkandan çok güzel bir bayram kutlaması hediyesi aldık" dedi.

Hediyesini alan Siteler Mahallesi Muhtarı Fatma Divrik de, "Tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum. Belediye Başkanımız Serkan Acar'a da bu ince düşüncesinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Umarım yıllarca güzel güzel bayramlar kutlarız; ama kalabalık bir şekilde kutlayacağımız günler olur" şeklinde konuştu. - İZMİR

Aliağa Belediyesinden muhtarlara Atatürk portresi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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