Aliağa Belediyesinden bayramda ücretsiz ulaşım
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Aliağa Belediyesinden bayramda ücretsiz ulaşım

Aliağa Belediyesinden bayramda ücretsiz ulaşım
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Arife günü ve bayram boyunca kabristan ziyaretlerinde bulunmak isteyen vatandaşlar Aliağa Belediyesinin seferlerinden ücretsiz yararlanabilecek.

Arife günü ve bayram boyunca kabristan ziyaretlerinde bulunmak isteyen vatandaşlar Aliağa Belediyesinin seferlerinden ücretsiz yararlanabilecek.

Aliağa Belediyesi, vatandaşlarının Kurban Bayramı'nı sağlıklı, huzurlu ve güven içerisinde geçirebilmesi için bayram boyunca kesintisiz hizmet verecek. Her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşların ulaşım sorunu olmadan kabristan ve akraba ziyaretlerini yapabilmeleri, istedikleri yerlere kolayca ulaşabilmeleri için Aliağa Belediyesi bünyesindeki otobüsler ücretsiz hizmet verecek.

Arife günü; Aliağa Gençlik Merkezi önünden hareket edecek olan servis Vali Mithat Paşa Cd. İstiklal Cd. Merkez Cami, Fevzi Paşa Cd. Güzelhisar Cd., Tuna Cd., Sakin Sk. güzergahından kabristana ulaşacak. Yeni Mahalle Jandarma Lojmanları önünden hareket edecek servis Güzelhisar Cd., Anadolu Cd., Cengiz Topel Cd., Rumeli Cd., Mehmet Akif Cd., Zübeyde Hanım Cd., Nene Hatun Cd., Kazım Karabekir Cd., Samurlu Cd., Tuna Cd., Sakin Sk. güzergahını kullanacak. Seferler 10.00-16.00 saatleri arasında saat başı yapılacak. Bayram günlerinde ise; Aliağa Gençlik Merkezi önünden hareket edecek olan servisler Vali Mithat Paşa Cd., İstiklal Cd., Merkez Cami, Fevzi Paşa Cd., Güzelhisar Cd., Jandarma Lojmanları, Cengiz Topel Cd., Rumeli Cd., Mehmet Akif Cd., Zübeyde Hanım Cd., Nene Hatun Cd., Kazım Karabekir Cd., Samurlu Cd., Tuna Cd., Sakin Sk. güzergahından kabristana ulaşacak. Seferler 10.00-12.00 - 14.00-16.00 saatlerinde yapılacak. - İZMİR

Aliağa Belediyesinden bayramda ücretsiz ulaşım

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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