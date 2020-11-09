Aliağa Belediyesi çalışmalarını Yukarı Şehitkemal'de sürdürüyor
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Aliağa Belediyesi çalışmalarını Yukarı Şehitkemal'de sürdürüyor

09.11.2020 12:34 | Son Güncelleme: 09.11.2020 12:39
Aliağa Belediyesi çalışmalarını Yukarı Şehitkemal'de sürdürüyor

Aliağa Belediyesi, mahallelerde temizlik, onarım ve yenileme çalışmalarına Yukarı Şehitkemal Mahallesi'nde devam ediyor.

Aliağa Belediyesi, mahallelerde temizlik, onarım ve yenileme çalışmalarına Yukarı Şehitkemal Mahallesi'nde devam ediyor.

Aliağa Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ekipleri; Çakmaklı, Horozgediği, Bozköy ve Aşağı Şehitkemal mahallelerinin ardından, Yukarı Şehitkemal Mahallesi'nde sürdürdüğü çalışmalarında sona geldi. Ekiplerin, mahalle genelinde çevre düzenlemesi başta olmak üzere; ağaç budama, ot biçme, yol açma, kasis ve durak boyama, taş tamiri, oyun parkı onarımı ve temizlik çalışmalarını gerçekleştirdiği belirtildi. Öte yandan, muhtarlık binası yanında mahalle halkınca kullanılmak üzere taziye evi için de mesainin devam ettiği ifade edilirken, büyük ve küçükbaş hayvanların olası kuraklıktan etkilenmemesi içinde muhtelif yerlere su göletleri açıldığı bildirildi.

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ın muhtarlık olarak tüm taleplerine yanıt verdiğini ifade eden Yukarı Şehitkemal Mahalle Muhtarı Kasım Ercan, "İki buçuk sene önce bu köye taşındım. Bu köye daha önce de gidip geliyordum. Köyün bayağı sıkıntıları vardı. Allah Serkan Acar'dan razı olsun. Benim muhtarlığım öncesinde de birçok hizmetler vermiş. Ne zaman ki yanına gitsek bizi hiç geri çevirmedi" dedi.

Mahalle olarak büyük bir taziye evine ihtiyaç duyduklarını da sözlerine ekleyen Ercan, "Taziye evine çok önem veriyoruz. Vefat olduğunda taziye için mahalle dışından çok fazla gelen oluyor. Bu nedenle mahallemize taziye evi yapılması için talepte bulunduk. Talebimiz sonucunda muhtarlık binamızın yanına bir ek bina inşa edilecek. 50 metrekare olan yer en az 120 metrekareye çıkartılacak. Binanın yapımını her şeyi ile Aliağa Belediyesi üstlendi. Ayrıca belediye ekipleri 3-4 gündür mahallemizde genel temizlik, yabani ot temizliği, onarım ve bakım çalışmaları gerçekleştiriyor" şeklinde konuştu. - İZMİR

Aliağa Belediyesi çalışmalarını Yukarı Şehitkemal'de sürdürüyor
Aliağa Belediyesi çalışmalarını Yukarı Şehitkemal'de sürdürüyor
Aliağa Belediyesi çalışmalarını Yukarı Şehitkemal'de sürdürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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