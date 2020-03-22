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Aliağa Belediyesi 7/24 vatandaşın yanında

Vatandaşının sağlığı için tüm hijyen tedbirlerini alan Aliağa Belediyesi, gün içerisinde sokağa çıkmaları sınırlandırılan 65 yaş ve üstündeki vatandaşların mağduriyet yaşamaması için Hilal Masa ve Milletin Ekibini 7/24 teyakkuz halinde tutacak.

22.03.2020 09:16 | Son Güncelleme: 22.03.2020 09:16
Aliağa Belediyesi 7/24 vatandaşın yanında

Vatandaşının sağlığı için tüm hijyen tedbirlerini alan Aliağa Belediyesi, gün içerisinde sokağa çıkmaları sınırlandırılan 65 yaş ve üstündeki vatandaşların mağduriyet yaşamaması için Hilal Masa ve Milletin Ekibini 7/24 teyakkuz halinde tutacak.

İçişleri Bakanlığı, ülkemizde koronavirüs salgınının önüne geçmek için alınan önlemler kapsamında, virüsün en fazla etkilediği yaş grubu 65 yaş ve üzeri nüfusun sokağa çıkmasına sınırlama getirdi. Herhangi bir ihtiyacı olan yaşlılar, ALO 153 Hilal Masayı arayarak ya da 0530 277222 Whatsaap hattından Aliağa Belediyesine ulaşarak ihtiyaçlarını bildirecek. Ayrıca, kaymakamlık ile koordineli çalışılarak vefa grubu oluşturulacak.

Restoranlar müşteri kabul etmeyecek

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine korona virüs (Covid- 19) salgını ile mücadele kapsamında ek bir genelge daha gönderdi. Genelge ile bugün gece yarısı itibariyle içkili ve/veya içkisiz tüm lokanta ve restoranlar ile pastane ve benzeri işyerleri, sadece paket servis, gel-al benzeri şekilde, müşterilerin oturmasına müsaade etmeden hizmet verecek. Bu nedenle lokanta/restoranlar ile pastane ve benzeri işyerlerinin oturma alanlarını kaldırmaları sağlanacak, bu alanlara müşteri kabul etmemeleri konusunda gerekli işlemler yapılacak. Ayrıca, kuaför, güzellik salonu ve berberler bir süreliğine faaliyetlerine ara verecek.

Sağlık Bakanlığı tedbirlerini artırdı

Sağlık Bakanlığı, yeni tip korona virüs salgınına karşı konaklama tesisleri, restoranlar, yurtlar ve huzurevlerinde uygulanan tedbirleri artırdı. Otellerde konaklayanların son 14 gün içinde bulunduğu ülkeler ve ülke içindeki seyahat planları bilgilerini içeren kayıtlar tam ve düzenli tutulacak. Restoranlarda, genel enfeksiyon bulaşma riskini azaltmak için masalar arası mesafe 1 metreden az olmayacak. Huzurevi ve yaşlı bakım merkezlerinde Covid-19 hastalığı ile uyumlu şikayetler olması durumunda, bu merkezlerde kalanlar yakından takip edilecek. Tarım ve Orman Bakanlığı ise ülkemiz genelinde park, orman, mesire alanları, sahil bandı ve bahçelerde piknik ve mangal yapılmasının geçici süreliğine yasaklandığını bildirdi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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