Ali Yalçın: "Kovid-19 nedeniyle oluşan zararların giderilmesi konusunda haklar genişletilmelidir"
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın konuşması Toplu fotoğraf çekimi Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın salondan ayrılışı ANKARA - Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, hükümetle memurlar arasındaki "6. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri"ne ilişkin taleplerini kamuoyuyla paylaştı.
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın konuşması
Toplu fotoğraf çekimi
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın salondan ayrılışı ANKARA - Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, hükümetle memurlar arasındaki "6. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri"ne ilişkin taleplerini kamuoyuyla paylaştı. (3)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Erdem