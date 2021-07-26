Ali Yalçın: "Kovid-19 nedeniyle oluşan zararların giderilmesi konusunda haklar genişletilmelidir"
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Ali Yalçın: "Kovid-19 nedeniyle oluşan zararların giderilmesi konusunda haklar genişletilmelidir"

Anadolu Ajansı / Mutlu Erdem - Haberler | Güncel

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın konuşması Toplu fotoğraf çekimi Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın salondan ayrılışı ANKARA - Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, hükümetle memurlar arasındaki "6. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri"ne ilişkin taleplerini kamuoyuyla paylaştı.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın konuşması

Toplu fotoğraf çekimi

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın salondan ayrılışı ANKARA - Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, hükümetle memurlar arasındaki "6. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri"ne ilişkin taleplerini kamuoyuyla paylaştı. (3)

Ali Yalçın: 'Kovid-19 nedeniyle oluşan zararların giderilmesi konusunda haklar genişletilmelidir'
Ali Yalçın: 'Kovid-19 nedeniyle oluşan zararların giderilmesi konusunda haklar genişletilmelidir'
Ali Yalçın: 'Kovid-19 nedeniyle oluşan zararların giderilmesi konusunda haklar genişletilmelidir'
Ali Yalçın: 'Kovid-19 nedeniyle oluşan zararların giderilmesi konusunda haklar genişletilmelidir'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Erdem

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Ali Yalçın: "Kovid-19 nedeniyle oluşan zararların giderilmesi konusunda haklar genişletilmelidir" - Haberler
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