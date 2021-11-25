Ali Vâsıb Efendi, Galatasaray Lisesi'nde (Mekteb-i Sultani) ve Harp Okulu'nda (Mekteb-i Askeri) okudu. Saltanatın lağvı ve hanedan üyelerinin 1924'te sürgüne gönderilmesi üzerine ailesiyle birlikte yurt dışına çıktı. Ali Vâsıb Efendi kimdir? Ali Vâsıb Efendi öldü mü, yaşıyor mu?

ALİ VÂSIB EFENDİ KİMDİR?

Doğum tarihi: 14 Ekim 1903,

Ali Vâsıb Efendi (13 Ekim 1903; Beşiktaş, İstanbul - 9 Aralık 1983; İskenderiye), 23. nesil Osmanlı şehzadesi ve hanedan reisi. Padişah V. Murad'ın torunu Şehzade Ahmed Nihad Efendi'nin oğludur. Annesi Safiru Hanımefendi'dir.

Galatasaray Lisesi'nde (Mekteb-i Sultani) ve Harp Okulu'nda (Mekteb-i Askeri) okudu. Saltanatın lağvı ve hanedan üyelerinin 1924'te sürgüne gönderilmesi üzerine ailesiyle birlikte yurt dışına çıktı. 10 yıl kadar Fransa'da yaşadı. 1931'de Sultan V. Mehmed Reşat'ın torunu Emine Mukbile Osmanoğlu'yla evlendi. Aile 1937'te İskenderiye'ye taşındı. 1940'ta tek çocukları Şehzade Osman Selahaddin Osmanoğlu dünyaya geldi. 1977 yılında Şehzade Mehmed Abdülaziz Osmanoğlu Efendi'nin vefatıyla Hanedan reisi oldu.

ÖLÜMÜ

1983 yılında İskenderiye'de öldü. İskenderiye'ye defnedilen cenazesi Mayıs 2007'de oğlu Şehzade Osman Selahaddin Osmanoğlu'nun girişimiyle Türkiye'ye nakledilerek Sultan Reşat Türbesi'ne defnedildi.

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