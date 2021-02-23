Ali Uğur Akbaş kimdir? Ali Uğur Akbaş kaç yaşında, nereli? Ali Uğur Akbaş ne iş yapmakta!
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Ali Uğur Akbaş kimdir? Ali Uğur Akbaş kaç yaşında, nereli? Ali Uğur Akbaş ne iş yapmakta!

23.02.2021 10:06 | Son Güncelleme: 23.02.2021 10:10
Ali Uğur Akbaş kimdir? Ali Uğur Akbaş kaç yaşında, nereli? Ali Uğur Akbaş ne iş yapmakta!

Ünlü isim Yeliz Yeşilmen ile evli iş insanı Ali Uğur Akbaş eski eşi kimdir? Ali Uğur Akbaş kaç yaşında, nereli? Ali Uğur Akbaş ne iş yapmakta! Gülbin Vardar! Ali Uğur Akbaş Yeliz Yeşilmen!

Evlilikleri ile gündemde olan Yeliz Yeşilmen ve Ali Uğur Akbal ne zaman evlendi? Ali Uğur Akbaş kimdir? Ali Uğur Akbaş kaç yaşında, nereli? Ali Uğur Akbaş ne iş yapmakta!

ALİ UĞUR AKBAŞ KİMDİR?

Aslen Adanalı olan Ali Uğur Akbaş, 1963 yılında dünyaya geldi. Ortaöğrenimini Adana'da tamamladıktan sonra iş hayatına atıldı, turizm, petrol ve nakliye gibi farklı sektörlerde faaliyette bulundu. Türkiye ve Dünya'nın birçok şehrinde incelemelerde bulunan Ali Uğur Akbaş, özellikle şehir planlamaları, altyapı ve peyzaj düzenlemeleri konusunda birçok konferansa katıldı. AYAMDER, Atlı Spor Kulübü, Salı Grubu başta olmak üzere birçok sivil toplum örgütünün üyesi olan Ali Uğur Akbaş, Adana Demirspor Kulübü'nün 2. Başkanlığını yürütmektedir. Aynı zamanda Çukurova Stratejik Araştırmalar Merkezi'nin Mütevelli Heyet Başkanı olarak birçok kültürel ve bilimsel araştırmaların yapılmasına katkı sağlamıştır.

ALİ UĞUR AKBAŞ YELİZ YEŞİLMEN

Türk model ve dizi oyuncusu Yeliz Yeşilmen ile 2010 yılında evlenen Ali Uğur Akbaş, Adanalıdır. Çiftin Asya Tuana Akbaş, Birbey Akbaş adında iki çocuğu bulunmakta.

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