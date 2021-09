Ali Tezel kimdir? Ali Tezel kaç yaşında, nereli? Ali Tezel biyografisi!

ALİ TEZEL KİMDİR?

alitezel.com.tr'de yer alan bilgilere göre; İlkokulu Ödemiş'te tamamladıktan sonra ortaokulu devlet parasız yatılı olarak İzmir Buca Lisesi Ortaokulunda ve Lise'yi de yine devlet parasız yatılı olarak Konya Atatürk Sağlık Meslek Lisesi'nde 1985 yılında tamamlamış ve aynı yıl Nevşehir'de sağlık memuru olarak göreve başlamıştır. 1987-1989 yıllarında Ankara Numune Hastanesi Hızır Acil Servisinde geceleri çalışıp, gündüzleri de Hacettepe Üniversitesi Anestezi Teknikerliği bölümüne devam etmiştir.

1989 yılında İzmir Alsancak Devlet Hastanesi acil servisinde geceleri çalışırken, gündüzleri de Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi idari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel ilişkiler Bölümüne başlamış ve 1993 yılında, 4 yılda tamamlamıştır.

1995 yılında ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınav sonrasında girdiği SSK Sigorta Müfettiş Yardımcısı sınavı ile SSK'da Sigorta Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başlamıştır.

1998 yılında da Sigorta Müfettişliğine atanmış olup, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, İstanbul 1 Nolu Grup Başkanlığı'nda Başmüfettiş olarak görev almıştır. 2004 yılından, görevden alındığı 2007 yılı Ekim ayına kadar da Grup Başkanı olarak görev yapmıştır.

1 Eylül 2008 günü hem memuriyetten hem de müfettişlik görevinden istifa etmiştir.

10 yıla yakın zamandır AKŞAM Gazetesinde haftanın üç günü ( Pazar, pazartesi ve çarşamba günleri) "Çalışma Hayatı" ile "Sosyal Güvenlik Köşe"sini hazırlamıştır. 2003 ve 2004 yıllarında 2 yıl süreyle pazar günleri SKYTURK Televizyonunda (saat 13.10) canlı olarak Çalışma Hayatı Programının yapımcı ve sunuculuğunu da üstlenmiştir.

2005,2006 yıllarında her cumartesi günü saat 12.00 de Kanaltürk Televizyonunda "Ali Tezel'le Çalışma Hayatı" programını hazırlamış ve sunmuştur. 2007 ve 2008 yıllarında ise her cumartesi Samanyolu Haber (SHaber) Kanalında saat 21.20 de başlayan ve 22.55 de sona eren "Ali Tezel'le İşimiz Var" programını hazırlayıp canlı olarak sunmuştur.

2008-2009 yıllarında NTV Televizyonunda her salı ve her perşembe saat 14.30 da başlayan Çalışma Hayatı programını hazırlayıp canlı olarak sunmuştur.

Habertürk Gazetesinde 2009 ile 2014 yıllarında haftada beş gün tam sayfa Çalışma Hayatı ile ilgili yorumlar, değerlendirmeler yapmış ve okurlardan gelen sorulara cevap, sorunlara çözüm getirici yazılar yazmış ve yazı dizileri hazırlamıştır. Öte yandan 2010-2012 yıllarında BLOOMBERG HT Televizyonunda her Perşembe saat 22:00'da başlayan ALİ TEZEL'E SORALIM Programında izleyicilerden gelen soruları yanıtlamıştır.

İlki (Yargı Kararlarıyla Donatılmış Sosyal Sigorta Mevzuatı ve Bağ-Kur Yasası) 1998 de ve diğeri (Sosyal Sigortalar Mevzuatı ve Örnek Yargı Kararları) 2000 yılında ve diğerleri 2005 yılında olmak üzere, yedi adet yayınlanmış kitabı bulunmaktadır.

Halen, Millet Gazetesinde her gün Çalışma Hayatı ile ilgili yorumlar, değerlendirmeler yapmakta ve okurlardan gelen sorulara cevap, sorunlara çözüm getirici yazılar yazmakta ve yazı dizileri hazırlamaktadır. Öte yandan Ulusal Kanal'da cumartesi günleri 11 ile 12 arasında, Bugün TV'de Pazar akşamları, ve Uzay TV'de haftada bir gün ALİ TEZEL'E SORALIM Programlarında izleyicilerden gelen soruları yanıtlamaktadır.