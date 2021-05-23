Ali Tatar kimdir? Yarbay Ali Tatar ne zaman öldü?

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda görev yapan biri emekli, iki amirale yönelik suikast iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında yakalama kararı çıkartılan Deniz Yarbay Ali Tatar, Beylerbeyi'nde kaldığı askeri lojmanda tabancayla 2009 yılında intihar etmişti. Peki, Ali Tatar kimdir? Yarbay Ali Tatar ne zaman öldü?

Deniz Yarbay Ali Tatar, 5 Aralık 2009 tarihinde FETÖ'cü savcılar tarafından gözaltına alındı. Yapılan iddialar sonrasında beylik tabancasıyla yaşamına son verdi.

ALİ TATAR KİMDİR?

Ali Tatar 1967 yılında Ankara'da dünyaya geldi. İlk, orta ve liseyi Ankara Keçiören'de okuyan Ali Tatar, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nden mezun oldu. Ali Tatar, burada master yaptı. Ali Tatar, 1989 da açılan sınavı kazanarak eğitim uzmanı olarak teğmen rütbesiyle Deniz Kuvvetlerine katıldı.

Deniz Kuvvetleri bünyesindeki astsubay hazırlama okulu Ali Tatar'ın ilk görev yeri oldu. Tayin olduğu Karamürsel Egitim Komutanlığında eğitim plan program şube müdürlüğü yaptı. Ali Tatar, Deniz lisesi ve Deniz Harp Okulu Öğretim Başkanlığı bünyesinde kısım amirliği ile şube müdürlüğü yaptı. Son görev yeri olan Beylerbeyi Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığında, Okullar Eğitim Yönetim Şube başkanlığı yapmaktaydı. Görevleri devam ederken karşın yüksek lisans ve doktora yaptı. Ali Tatar, görev yaptığı birliklerde birçok başarı belgesi ve takdirname ile ödüllendirilmiştir. 5 Aralık 2009'da "Amirallere Suikast" soruşturması kapsamında tutuklanan ve 10 gün sonra tahliye edilen Yarbay Ali Tatar hakkında 3 gün sonra tekrar tutuklama kararı çıkarıldı. Tekrar cezaevine girmek istemeyen Tatar, bir veda mektubu bırakarak 2009 yılında intihar etti.