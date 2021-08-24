Ali Taha Koç kimdir? Ali Taha Koç kaç yaşında, aslen nerelidir?
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Ali Taha Koç kimdir? Ali Taha Koç kaç yaşında, aslen nerelidir?

Ali Taha Koç kimdir? Ali Taha Koç kaç yaşında, aslen nerelidir?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Ali Taha Koç son dönemde vatandaşlar tarafından en çok merak edilen isimler arasında yer almaktadır. Peki, Ali Taha Koç kimdir? Ali Taha Koç kaç yaşında, aslen nerelidir?

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı olarak görevini yürüten Ali Taha Koç son dönemde en çok araştırılan isimler arasında yer almaktadır. Vatandaşlar internette en çok "Ali Taha Koç kimdir? Ali Taha Koç kaç yaşında, aslen nerelidir?" gibi soruları araştırmakta. Ali Taha Koç ile ilgili bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

ALİ TAHA KOÇ KİMDİR?

Ali Taha Koç, 1980 yılında Ankara'da doğmuştur. Ali Taha Koç Kültür ve Turizm Bakanlığı 59. Hükümet Bakanı olan Atilla Koç'un üç çocuğundan birisidir. Ali Taha Koç'un diğer kardeşi Zehra Zümrüt Selçuk ise Türkiye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'dır ve bu görevini halen sürdürmektedir.

2006 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde Intel'de çalışmaya başlayan Ali Taha Koç buradaki görevini araştırma ve geliştirme mühendisi (Ar-Ge) olarak sürdürmüştür.

2014 yılına geldiğimizde Dr. Koç Türkiye'ye dönüş yapmış ve burada da Başbakanlık Baş müşaviri olarak göreve başlamıştır. Ardından yine 2014 yılında Cumhurbaşkanlığı Bilgi Teknolojileri Başkanlığı'na ataması yapılmıştır. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Yeni hükümet sistemiyle birlikte kurulan Dijital Dönüşüm Ofisi'ne 12 Eylül 2018 tarihinde Recep Tayyip Erdoğan tarafından başkan olarak atanmıştır ve bu görevini halen aktif olarak sürdürmektedir. Koç buna ek olarak Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. yönetim kurulu üyeliği yapmaktadır. Koç ve Bilkent Üniversitelerinde Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü'nde yüksek lisans ve doktora alanlarında dersler vermektedir.

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Ali Taha Koç kimdir? Ali Taha Koç kaç yaşında, aslen nerelidir? - Haberler
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