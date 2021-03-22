Ali Sadi büyüdükçe babası Mehmet Ali Erbil'e benziyor
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Ali Sadi büyüdükçe babası Mehmet Ali Erbil'e benziyor

22.03.2021 18:30 | Son Güncelleme: 22.03.2021 18:49
Ali Sadi büyüdükçe babası Mehmet Ali Erbil'e benziyor

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, iki yıl önce evinin banyosunda düşerek yaralanmış, 'Kaçış Sendromu' hastalığı da nüksedince uzun süreli bir tedaviye başlamıştı.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, iki yıl önce evinin banyosunda düşerek yaralanmış, 'Kaçış Sendromu' hastalığı da nüksedince uzun süreli bir tedaviye başlamıştı. Erbil, sıkıntılı günlerini geride bıraktı.

Erbil, önceki gün kendisini ziyaret eden çocukları Yasmin Erbil ve Ali Sadi Erbil ile birlikte çekildiği fotoğrafı Instagram hesabından yayınladı. Paylaşımda, ünlü şovmenin Tuğba Coşkun ile evliliğinden dünyaya gelen 14 yaşındaki Ali Sadi'nin, babasına olan benzerliği dikkat çekti. 

 "SEVİYORUM MERKEZ"

Yasmin Erbil de babası ve kardeşinin bu fotoğrafını, "Seviyorum merkez" notuyla yayınladı.

Kaynak: Hürriyet

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