Ali Ronay kimdir? Şef Akademi jürisi Ali Ronay aslen nereli, kaç yaşında? Ali Ronay biyografisi!
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Ali Ronay kimdir? Şef Akademi jürisi Ali Ronay aslen nereli, kaç yaşında? Ali Ronay biyografisi!

Ali Ronay kimdir? Şef Akademi jürisi Ali Ronay aslen nereli, kaç yaşında? Ali Ronay biyografisi!
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Yapımını Provizyon Medya'nın, sunuculuğunu Öykü Serter'in üstlendiği ve FOX izleyicisiyle buluşacak olan yeni yarışma programı Şef Akademi bu akşam başlıyor. Türkiye'nin ünlü şefleri Arda Türkmen, Ali Ronay ve eşsiz yemek kültürüyle gurme ve gezgin Ayhan Sicimoğlu'nun jüri koltuğunda oturduğu programda keyif dolu dakikalar yaşanacak. Peki, Ali Ronay kimdir? Şef Akademi jürisi Ali Ronay aslen nereli, kaç yaşında? Ali Ronay mesleği nedir? Ali Ronay hayatı ve biyografisi nedir?

Yapımını Provizyon Medya'nın, sunuculuğunu Öykü Serter'in üstlendiği ve FOX izleyicisiyle buluşacak olan yeni yarışma programı Şef Akademi bu akşam başlıyor. Türkiye'nin ünlü şefleri Arda Türkmen, Ali Ronay ve eşsiz yemek kültürüyle gurme ve gezgin Ayhan Sicimoğlu'nun jüri koltuğunda oturduğu programda keyif dolu dakikalar yaşanacak. Peki, Ali Ronay kimdir? Şef Akademi jürisi Ali Ronay aslen nereli, kaç yaşında? Ali Ronay mesleği nedir? Ali Ronay hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

ALİ RONAY KİMDİR?

Ali Ronay, 1982 yılında Azerbaycan'ın Bakü şehrinde doğdu. Varlıklı bir ailenin evladı olarak dünyaya gelen Ronay 1995 yılında eğitim almak için Amerika'ya gitti. Amerika'ya gittiğinde küçüklükten beri merak ettiği aşçılık üzerine yoğunlaştı.

Yeni nesil mutfağın ilgi çeken isimlerinden Ali Ronay, Gazi Üniversitesi & Amerikan AHMA ve Paul Bocuse Enstitüsü'nden mezun olmuştur.

Gastronomi alanında; 19 yıllık hem yurt dışı hem de yurt içi deneyimine sahip Ronay, 27 yaşında baş aşçı olan ve Anadolu Türk Mutfağı'nı dünyaya tanıtmak için 10 yıldır Anadolu Mutfak Kültürleri üzerinde araştırmalar yapmıştır. Lokal tatlara kattığı yeni yorumlarla, Swissôtel mutfağına kendi imzasını atmıştır.

Yenilikçi tarzını geleneksel tatlarla buluşturarak modern ile klasiği bir araya getiren Ronay, Swissôtel'in köklü ve lezzetli mutfağını daha da zenginleştirmektedir.

Gençlere olan inancını da her defasında dile getiren deneyimli şef, mutfağına gelen her öğrencinin kendisinden ve ekibinden bir şeyler öğrenmesini ve gittikleri yerlerde bunu yaymalarını sağlamayı da hedeflemektedir.

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Ali Ronay kimdir? Şef Akademi jürisi Ali Ronay aslen nereli, kaç yaşında? Ali Ronay biyografisi! - Haberler
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