Ali Rıza Temel kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu: Ali Rıza Temel kaç yaşında, biyografisi nedir?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ali Rıza Temel kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu: Ali Rıza Temel kaç yaşında, biyografisi nedir?

Ali Rıza Temel kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu: Ali Rıza Temel kaç yaşında, biyografisi nedir?
Haberler.com / Aslı Bayraktar - Haberler | Gündem

Ali Rıza Temel "Mutlu Bir Yuva Nasıl Kurulur, Nasıl korunur?" isimli kitabıyla tanınıyor. İlahiyatçı yazar bugün Star TV'nin sevilen gündüz kuşağı programı olan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oluyor. Vatandaşın birçok sorusuna cevap verecek olan Ali rıza Temel'in hayatı merak ediliyor. Peki, Ali Rıza Temel kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu: Ali Rıza Temel kaç yaşında, biyografisi nedir? Detaylara haberimizde!

Ali Rıza Temel "Mutlu Bir Yuva Nasıl Kurulur, Nasıl korunur?" İsimli kitabıyla tanınıyor. İlahiyatçı yazar bugün Star TV'nin sevilen gündüz kuşağı programı olan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oluyor. Vatandaşın birçok sorusuna cevap verecek olan Ali rıza Temel'in hayatı merak ediliyor. Peki, Ali Rıza Temel kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu: Ali Rıza Temel kaç yaşında, biyografisi nedir? Detaylara haberimizde!

ALİ RIZA TEMEL KİMDİR?

Ali Rıza Temel, 1946 yılında Manisa'nın Demirci ilçesinde doğan ilahiyatçı yazardır.

1967'de Balıkesir İmam-Hatip Okulu'nu, 1971'de İzmir Yüksek İslam Enstitüsünü bitirdi.

1967-1975 yılları arasında vaizlik yaptı.

1976'da Haseki Eğitim Merkezi'ne kursiyer olarak katıldı. Kurs sonunda aynı merkezde asistan olarak görevlendirildi.

1982-1987 yılları arasında Brüksel İslam Kültür Merkezinde Türk temsilcisi olarak görev yaptı. Aynı merkezdeki İslam Enstitüsü'nde ulumu'l-Kur'an dersleri okuttu.

25.05.2011 tarihinde emekliye ayrıldı. Hocamız Halen Haseki Dini Yüksek İhtisas Merkezimizde Arapça ve tefsir dersleri okutmaktadır.

Özel hayatı hakkında;

Ali Rıza Temel, evli ve iki çocuk babasıdır.

ESERLERİ

  • İslam Davası ve Münafıklar
  • İslam'da Dış Politika ve Diplomasi
  • İslam 'da ve Batıda İnsan Hak ve Hürriyetleri
  • Ayet ve Hadisler İşığında Dini ve Sosyal Hayatımız
  • Mutlu bir yuva nasıl kurulur?
  • Müslümanların dünü, bugünü, yarını (Terceme)
  • İslam iktisadının üstünlüğü (Terceme)
  • İnsanlara iyilik hakkında kırk hadis (Terceme)
  • Sağduyu çağrısı

ALİ RIZA TEMEL KAÇ YAŞINDA?

Ali Rıza Temel 1967 doğumlu olup 54 yaşındadır.

Abdurrahman Önül kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu: Abdurrahman Önül kaç yaşında, biyografisi nedir?
Abdurrahman Önül kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu: Abdurrahman Önül kaç yaşında, biyografisi nedir?
Kağıt Ev nerede çekiliyor? Kağıt Ev dizisi hangi ilde ve ilçede çekiliyor? Dizideki Kağıt Ev nerede bulunuyor?
Kağıt Ev nerede çekiliyor? Kağıt Ev dizisi hangi ilde ve ilçede çekiliyor? Dizideki Kağıt Ev nerede bulunuyor?
Kağıt Ev oyuncuları kimler? Kağıt Ev konusu ne? Kağıt Ev oyuncu kadrosu!
Kağıt Ev oyuncuları kimler? Kağıt Ev konusu ne? Kağıt Ev oyuncu kadrosu!
Gündem Editörü - Aslı Bayraktar
Aslı Bayraktar
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Faik Öztrak Ziya Selçuk Yıldırım Akbulut Bekir Pakdemirli
Magazin Cem Yılmaz İrem Derici Demet Akalın Mustafa Üstündağ
Spor Mesut Özil Fatih Terim Hakan Kutlu Bülent Uygun Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ali Rıza Temel kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu: Ali Rıza Temel kaç yaşında, biyografisi nedir?
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.4.2021 09:54:42. #1.16#

title