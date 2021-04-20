Ali Rıza Temel kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu: Ali Rıza Temel kaç yaşında, biyografisi nedir?

Ali Rıza Temel "Mutlu Bir Yuva Nasıl Kurulur, Nasıl korunur?" isimli kitabıyla tanınıyor. İlahiyatçı yazar bugün Star TV'nin sevilen gündüz kuşağı programı olan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oluyor. Vatandaşın birçok sorusuna cevap verecek olan Ali rıza Temel'in hayatı merak ediliyor. Peki, Ali Rıza Temel kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu: Ali Rıza Temel kaç yaşında, biyografisi nedir? Detaylara haberimizde!