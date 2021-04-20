Ali Rıza Temel kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu: Ali Rıza Temel kaç yaşında, biyografisi nedir?
Ali Rıza Temel "Mutlu Bir Yuva Nasıl Kurulur, Nasıl korunur?" isimli kitabıyla tanınıyor. İlahiyatçı yazar bugün Star TV'nin sevilen gündüz kuşağı programı olan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oluyor. Vatandaşın birçok sorusuna cevap verecek olan Ali rıza Temel'in hayatı merak ediliyor. Peki, Ali Rıza Temel kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu: Ali Rıza Temel kaç yaşında, biyografisi nedir? Detaylara haberimizde!
Ali Rıza Temel "Mutlu Bir Yuva Nasıl Kurulur, Nasıl korunur?" İsimli kitabıyla tanınıyor. İlahiyatçı yazar bugün Star TV'nin sevilen gündüz kuşağı programı olan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oluyor. Vatandaşın birçok sorusuna cevap verecek olan Ali rıza Temel'in hayatı merak ediliyor. Peki, Ali Rıza Temel kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu: Ali Rıza Temel kaç yaşında, biyografisi nedir? Detaylara haberimizde!
ALİ RIZA TEMEL KİMDİR?
Ali Rıza Temel, 1946 yılında Manisa'nın Demirci ilçesinde doğan ilahiyatçı yazardır.
1967'de Balıkesir İmam-Hatip Okulu'nu, 1971'de İzmir Yüksek İslam Enstitüsünü bitirdi.
1967-1975 yılları arasında vaizlik yaptı.
1976'da Haseki Eğitim Merkezi'ne kursiyer olarak katıldı. Kurs sonunda aynı merkezde asistan olarak görevlendirildi.
1982-1987 yılları arasında Brüksel İslam Kültür Merkezinde Türk temsilcisi olarak görev yaptı. Aynı merkezdeki İslam Enstitüsü'nde ulumu'l-Kur'an dersleri okuttu.
25.05.2011 tarihinde emekliye ayrıldı. Hocamız Halen Haseki Dini Yüksek İhtisas Merkezimizde Arapça ve tefsir dersleri okutmaktadır.
Özel hayatı hakkında;
Ali Rıza Temel, evli ve iki çocuk babasıdır.
ESERLERİ
- İslam Davası ve Münafıklar
- İslam'da Dış Politika ve Diplomasi
- İslam 'da ve Batıda İnsan Hak ve Hürriyetleri
- Ayet ve Hadisler İşığında Dini ve Sosyal Hayatımız
- Mutlu bir yuva nasıl kurulur?
- Müslümanların dünü, bugünü, yarını (Terceme)
- İslam iktisadının üstünlüğü (Terceme)
- İnsanlara iyilik hakkında kırk hadis (Terceme)
- Sağduyu çağrısı
ALİ RIZA TEMEL KAÇ YAŞINDA?
Ali Rıza Temel 1967 doğumlu olup 54 yaşındadır.