Uzun yıllardır sinema, senaryo ve yönetmenlik alanlarında önemli projelere imza atan Ali Özgentürk'ün sağlık durumu merak ediliyor. Birçok kişi, Ali Özgentürk öldü mü, neden öldü? sorusunun cevabını merak ediyor.Peki, Ali Özgentürk öldü mü, neden öldü?

ALİ ÖZGENTÜRK ÖLDÜ MÜ?

Sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Nebil Özgentürk şu ifadeleri kullandı: "Abim... Sinema yönetmeni Ali Özgentürk'ü kaybettik. Gençliğinde tiyatrocu, 50 yıldır da sinemacıydı. Simay ve Dünya'nın babasıydı. Başta, Hazal'ın, At'ın, toplamda 15 filmin yönetmeniydi. Selvi Boylum Al Yazmalım filminin de senaryo yazarıydı... Finalinde hayata 'sevgi emektir' diye söz bırakan Selvi Boylum'un. Çocukluğuma, ilk gençliğime ve meslek zamanlarıma fazlasıyla yön verdi, emek verdi... Çok üzgünüm.."

ALİ ÖZGENTÜRK KİMDİR?

Ali Özgentürk, Türk sinemasının önemli yönetmen, senarist ve yapımcılarından biridir. 1945 yılında Adana'da doğan Özgentürk, 2025 yılı itibarıyla 80 yaşındadır. İstanbul Üniversitesi'nde felsefe ve sosyoloji eğitimi almıştır. Sanat hayatına Adana Devlet Tiyatrosu'nda başlayan Özgentürk, daha sonra İstanbul'da profesyonel tiyatrolarda oyunculuk yapmış ve 1968 yılında Türkiye'nin ilk sokak tiyatrosunu kurmuştur.

Sinemaya 1971 yılında kamera asistanı olarak adım atan Özgentürk, Zeki Ökten, Atıf Yılmaz ve Yılmaz Güney gibi usta yönetmenlere asistanlık yapmıştır. 1977 yılında Atıf Yılmaz'ın yönettiği "Selvi Boylum Al Yazmalım" filminin senaryosunu yazmıştır. 1979 yılında yönettiği ilk uzun metrajlı filmi "Hazal" ile birçok ödül kazanmıştır. Daha sonra "At" (1981), "Bekçi" (1986), "Su Da Yanar" (1987), "Çıplak" (1992) ve "Mektup" (1997) gibi filmlerle ulusal ve uluslararası alanda başarılar elde etmiştir.