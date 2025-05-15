Türk sinemasına damga vuran yapımlarla tanınan Ali Özgentürk, yönetmen, senarist ve yapımcı kimliğiyle tanınan önemli bir sanatçıdır. 1970'li yıllardan bu yana Türk sinemasına katkıda bulunan Ali Özgentürk kimdir, kaç yaşında ve nereli? sorusu sinemaseverler tarafından sıklıkla araştırılıyor. Peki, Ali Özgentürk kimdir? Ali Özgentürk kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

ALİ ÖZGENTÜRK KİMDİR?

Ali Özgentürk, Türk sinemasının önemli yönetmen, senarist ve yapımcılarından biridir. 1945 yılında Adana'da doğan Özgentürk, 2025 yılı itibarıyla 80 yaşındadır. İstanbul Üniversitesi'nde felsefe ve sosyoloji eğitimi almıştır. Sanat hayatına Adana Devlet Tiyatrosu'nda başlayan Özgentürk, daha sonra İstanbul'da profesyonel tiyatrolarda oyunculuk yapmış ve 1968 yılında Türkiye'nin ilk sokak tiyatrosunu kurmuştur.

Sinemaya 1971 yılında kamera asistanı olarak adım atan Özgentürk, Zeki Ökten, Atıf Yılmaz ve Yılmaz Güney gibi usta yönetmenlere asistanlık yapmıştır. 1977 yılında Atıf Yılmaz'ın yönettiği "Selvi Boylum Al Yazmalım" filminin senaryosunu yazmıştır. 1979 yılında yönettiği ilk uzun metrajlı filmi "Hazal" ile birçok ödül kazanmıştır. Daha sonra "At" (1981), "Bekçi" (1986), "Su Da Yanar" (1987), "Çıplak" (1992) ve "Mektup" (1997) gibi filmlerle ulusal ve uluslararası alanda başarılar elde etmiştir.

ALİ ÖZGENTÜRK ÖLDÜ MÜ?

Sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Nebil Özgentürk şu ifadeleri kullandı: "Abim... Sinema yönetmeni Ali Özgentürk'ü kaybettik. Gençliğinde tiyatrocu, 50 yıldır da sinemacıydı. Simay ve Dünya'nın babasıydı. Başta, Hazal'ın, At'ın, toplamda 15 filmin yönetmeniydi. Selvi Boylum Al Yazmalım filminin de senaryo yazarıydı... Finalinde hayata 'sevgi emektir' diye söz bırakan Selvi Boylum'un. Çocukluğuma, ilk gençliğime ve meslek zamanlarıma fazlasıyla yön verdi, emek verdi... Çok üzgünüm.."

FİLMELERİ VE PROJELERİ

Yönetmen

• Yengeç Oyunu, 2008

• Kalbin Zamanı, 2004

• Balalayka, 2000

• Sır, 1997

• Mektup, 1997

• Yer Çekimli Aşklar, 1995

• Çıplak , 1992

• Su Da Yanar, 1987

• Bekçi, 1986

• At, 1981

• Hazal, 1979

• Yasak ,1975

• Ferhat, 1974

Senarist

• Kalbin Zamanı, 2004

• Sır, 1997

• Mektup, 1997

• Yer Çekimli Aşklar, 1995

• Çıplak , 1992

• Hazal, 1979

• Selvi Boylum, Al Yazmalım , 1977

Yapımcı

• Mektup, 1997

• Seni Seviyorum Rosa, 1992

• Çıplak , 1992

• Su Da Yanar, 1987

• Bekçi, 1986

• At, 1981