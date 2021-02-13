Ali Müfit Gürtuna kimdir? Ali Müfit Gürtuna kaç yaşında, nereli? Ali Müfit Gürtuna görevi neydi?
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Ali Müfit Gürtuna kimdir? Ali Müfit Gürtuna kaç yaşında, nereli? Ali Müfit Gürtuna görevi neydi?

13.02.2021 17:33 | Son Güncelleme: 13.02.2021 17:37
Ali Müfit Gürtuna kimdir? Ali Müfit Gürtuna kaç yaşında, nereli? Ali Müfit Gürtuna görevi neydi?

Siyaset dünyasının önemli isimlerinden Ali Müfit Gürtuna, hakkında araştırma yapılıyor. Peki, Ali Müfit Gürtuna kaç yaşında, nereli? Ali Müfit Gürtuna görevi neydi? Ali Müfit Gürtuna kimdir?

Bir dönem siyaset gündemine damga vuran Ali Müfit Gürtuna, günümüzde tekrar hatırlandı ve hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki, Ali Müfit Gürtuna kimdir? Ali Müfit Gürtuna kaç yaşında, nereli? Ali Müfit Gürtuna görevi neydi?

ALİ MÜFİT GÜRTUNA KİMDİR?

Doğum tarihi: 1 Haziran 1952

Kaç yaşında: 68 yıl yaşında

Nereli: Ermenek,

Ali Müfit Gürtuna, 1 Haziran 1952'de Karaman iline bağlı Ermenek ilçesinde dünyaya geldi. Pendik Lisesi'ni bitirdikten sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde 1 yıl İngilizce Dil Hazırlık Okulu okudu. Sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 1976 yılında TRT Haber Merkezi'nde çalışmaya başladı. 1977 yılında parlamentoda TRT muhabiri olarak görev yaptı.

Siyasete Anavatan Partisi'nde (ANAP) girdi. ANAP Kartal İlçe Başkanı oldu. 1984-1989 arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği ve Meclis Başkan Vekilliği yaptı. 1994 yılına kadar politikaya ara vererek, serbest avukatlık yaptı. 1994 seçimlerinde, Refah Partisi'nden Kartal ilçesini temsil etmek üzere Büyükşehir Belediye Meclisi üyeliğine seçildi ve 11 Kasım 1998 tarihine kadar da İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilliği yaptı. Recep Tayyip Erdoğan'ın, hakkında alınan hapis cezası kararının kesinleşmesi nedeniyle görevini bırakmasından sonra 12 Kasım 1998 tarihinde Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçildi. 1999 yerel seçimlerinde Fazilet Partisi'nden Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçildi. Haziran 2001'de üyesi olduğu Fazilet Partisi Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılınca bağımsız kaldı. Başkanlık görevini 1 Nisan 2004 tarihine kadar sürdürdü.

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.2.2021 17:37:32. #1.14#
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