Ali Kuşçu Uzay Tırı Afyonkarahisar'da hizmete girdi

Ali Kuşçu Uzay Tırı Afyonkarahisar'da hizmete girdi Bu tır tüm Türkiye'yi gezerek çocuklara uzayı anlatıp ve sevdirecek İçişleri Bakanlığı'nın desteğiyle Afyonkarahisar Valiliği öncülüğünde 95 günde yapımı tamamlanan Ali Kuşçu Mobil Uzay Tırı, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü...

Ali Kuşçu Uzay Tırı Afyonkarahisar'da hizmete girdi

Bu tır tüm Türkiye'yi gezerek çocuklara uzayı anlatıp ve sevdirecek

AFYONKARAHİSAR - İçişleri Bakanlığı'nın desteğiyle Afyonkarahisar Valiliği öncülüğünde 95 günde yapımı tamamlanan Ali Kuşçu Mobil Uzay Tırı, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü koordinasyonunda Türkiye'de köy köy dolaşarak çocuklara uzay konusunda bilgilendirecek.

Ali Kuş'çu Uzay Tırı'nın açılışı bugün Vali Gökmen Çiçek ve protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleşti. Türkiye'yi gezerek çocuklara uzayı sevdirecek olan Ali Kuşçu Uzay Tırı'nın açılışında konuşan Vali Çiçek, "95 günlük gibi kısa bir sürede Sivil Toplum Genel Müdürlüğü'nden alınan katkıyla sadece yapılmadı. Arkadaşlarımız kendi ceplerinden katarak Afyonkarahisar'da tırı harika bir şey haline getirdiler. İçerisindeki malzemelerde son derece kaliteli. Ben kendilerini tebrik ediyorum. Biz Afyonkarahisar'da hep beraber çıtayı farklı noktalara götürmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Her gün Türkiye'ye örnek başka bir proje. İşte burada da sivil toplumumuzun yaptığı tüm Türkiye'yi gezecek olan uzay tırı. Burayı gezen bir tane çocuğumuz inşallah burada kafasında bir şimşek çakar. Ondan sonra hayatı inşallah başka şekillenir. Son zamanlarda biz havacılık konusunda hükümetimiz, devletimiz var gücüyle büyük projelere imza atıyor. Cumhurbaşkanımızın Uzay Yılı ilan ettiği bu yıl İyilik Hareketi'nin böyle bir projeyi yapıp hayata geçirdiği için çok mutlu olduğumu belirtiyorum" diye konuştu.

Vali Çiçek ve protokol daha sonra uzay tırını gezerek tırda bulunan Türksat uydularının portatifini yakından inceleme fırsatı buldular. Daha sonra gezegenler hakkında bilgilerin verildi tırda ayrıca dünya ve güneş sistemi de yakından incelendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hayati Kanat