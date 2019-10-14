Ali Kuşçu Uzay Evi, 50 bin öğrenciye ulaştı

14.10.2019 11:52

Eyüpsultan Belediyesi bünyesinde hizmet veren Ali Kuşçu Uzay Evi, kurulduğu günden bu yana yaklaşık 50 bin öğrenciye hizmet verdi



Ali Kuşçu Uzay Evi'nde eğitim öğretim yılı içerisinde hafta içi her gün okullara ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik tek seferlik eğitimler veriliyor. Her hafta sonu ise süreli eğitimlerin yanı sıra tek seferlik bireysel katılımlı eğitimler gerçekleştiriliyor. Yaz aylarında ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik astronomi yaz okulları düzenleniyor. Ayrıca sivil toplum kuruluşları ve bireysel taleplere uygun tek seferlik eğitimler de verilmeye devam ediyor. Tek seferlik eğitimlerde, astronot kostümlerini giyen öğrenciler, temalı eğitimlerin ve öğrendiklerini pekiştirmek üzere hazırlanan atölye çalışmalarının yer aldığı 1 buçuk saatlik bir ders yapıyor.



Farklı temalar belirlendi



Anaokulu öğrencileri için hazırlanan temalar, Kinestetik Astronomi, Kozmik Adresi ve Güneş Sistemi olarak belirlendi. İlkokul ve ortaokul seviyesine uygun temalar ise Güneş Sistemi, Roketler ve Uzay İstasyonu, Takımyıldızlar ve Gökyüzü olarak belirlendi. Süreli eğitimler ise 1'inci Seviye Amatör Astronomi, 2'nci Seviye Amatör Astronomi ve Kozmik Meraklılar için Astronomi Yaz Okulu olmak üzere iki şekilde gerçekleştiriliyor. Bu eğitimler, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik olarak veriliyor. Süresi 4-6 hafta arasında değişen ve haftada bir gün katılım sağlayacak şekilde verilen eğitimler, uygulamalı atölye çalışmalarıyla beraber yapılıyor.



Ali Kuşçu Uzay Evi, kurulduğu günden bu yana yaklaşık 50 bin öğrenciye hizmet verdi. Marmara Belediyeler Birliği'nin düzenlediği Altın Karınca Yarışması'nda "Kültür ve Sanat" proje kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü. Alibeyköy Osmanlı Park içerisinde kendi enerjisini üretebilen "Yeşil Bina"da bulunan Ali Kuşçu Uzay Evi'nde eğitimler ücretsiz olarak veriliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA