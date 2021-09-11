Ali Kundilli 2 oyuncuları! Ali Kundilli 2 nerede çekildi? - Haberler
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Ali Kundilli 2 oyuncuları! Ali Kundilli 2 nerede çekildi?

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Ali Kundilli 2 oyuncuları! Ali Kundilli 2 nerede çekildi?

Sinemalarda geniş izleyici kitlesine ulaşan Ali Kundilli 2, bu akşam televizyon ekranlarında yer alacak. Bu kapsamda Ali Kundilli 2 nerede çekildi? Ali Kundilli 2 oyuncuları kimler? sorularının yanıtları merak ediliyor. İşte, Ali Kundilli filmine dair merak edilenler ve Ali Kundilli konusu...

Cem Gelinoğlu'nun yaratmış olduğu Ali Kundilli karakterinin devam filmi Ali Kundilli 2'nin senaristliğini başrol oyuncusu Cem Gelinoğlu üstleniyor. Filmi beyaz perdeye taşıyan yapımcı ise "Recep İvedik" ve "Fetih 1453" gibi gişe rekortmeni filmlere imza atan Faruk Aksoy. Peki, Ali Kundilli 2 filmi nerede çekilmiştir? Ali Kundilli 2 ne zaman, nerede çekildi? İşte, Ali Kundilli oyuncuları...

ALİ KUNDİLLİ 2 KONUSU NEDİR?

Büyük bir aşkla evlenen Ali ve İlknur, aşklarının meyvesini beklemektedirler. İlknur sekiz aylık hamiledir ve bu süre içinde, Ali'den sonu gelmez acayip isteklerde bulunarak onu canından bezdirmiştir. Çocuğu da gördüğü bir rüya üzerine İstanbul'da değil, Ali'nin babaannesinin yaşadığı Ayvalık, Küçükköy'de doğurmak ister. Burada da şok edici istekleri bitmeyecek ve Ali çok komik durumlara düşecektir. Ancak çocuğun orada doğması kasaba halkı için de çok önemli bir sorunun çözümünü sağlayacaktır… Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Ali Kundilli 2 filmi nerede çekilmiştir?

Ali Kundilli 2 filminin bazı sahneleri Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde çekilmiştir.

ALİ KUNDİLLİ 2 OYUNCULARI KİMLER?

Cem Gelinoğlu'nun yaratmış olduğu Ali Kundilli karakterinin devam filmi Ali Kundilli 2'nin senaristliğini başrol oyuncusu Cem Gelinoğlu üstleniyor.

Cem Gelinoğlu

Zeynep Aktuğ

Sami Aksu Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

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