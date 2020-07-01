Ali Koç: "Türk spor medyasında hiçbir başkan bu kadar saldırıya uğramamıştır"
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Ali Koç: "Türk spor medyasında hiçbir başkan bu kadar saldırıya uğramamıştır"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Belki de Türk spor medyasında hiçbir başkan bu kadar saldırıya uğramamıştır" dedi.

Ali Koç:
01.07.2020 22:27 | Son Güncelleme: 01.07.2020 22:31

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Belki de Türk spor medyasında hiçbir başkan bu kadar saldırıya uğramamıştır" dedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, HaberTürk'de açıklamalarda bulundu. "Futbolda başarısız olunca diğer başarılar gözardı edilebiliyor" diyen Başkan Koç, "Dolu dolu 2 sene geçti, sancılarıyla acılarıyla başarılarıyla başarısızlıklarıyla. Bazı şeylerde başarılı olduk, bazı şeylerde başarısız olduk. Amiral gemimiz futbolda başarısız olunca diğer başarılar gözardı edilebiliyor. Yapısal açıdan da yaptığımız güzel işler var. Biz kendimizi çok parlatan bir yaklaşımda değiliz. Baktığımız zaman futbola gelmeden önce diğer branşlara bakalım. Futboldan başka bir şey duymak istemeyen taraftarlarımız var. Son 2 senede amatör branşlarda nispeten güzel işler oldu. Kadın basketbol takımımız olağanüstü başarılı oldu, bütün kupaları aldı" açıklamasında bulundu.

"SÜPER LİG'DE SEZON BİTİNCE YENİ HOCAYI AÇIKLAYACAĞIZ"

Lig sonunda yeni teknik adamı açıklayacaklarını aktaran Koç, "Futbolda tescil edilene kadar olmuş değildir. 102 günü hoca aramadan geçirmişiz gibi tenkit ediliyoruz. Biz her şeyde tenkit ediliyoruz. Belki de Türk spor medyasında hiçbir başkan bu kadar saldırıya uğramamıştır. Çok çalıştık, biz de arzu ederdik kalan 8 haftada yeni bir hoca getirelim, Türkiye'yi tanısın diye. İki tür hoca vardır, bir tanesi yaşı ileri, hikayenizi satın alacak, tecrübeli, olgun belli bir marka olmuş. veya genç hoca, dinamik, başarı isteyen, başarıya aç, kariyer merdivenlerini çıkmak isteyen, Fenerbahçe'yi kariyer fırsatı olarak görecek. Buradaki başarılarıyla başka yerleri hedefleyecek. Bir hocaya odaklandık, anlaştık. Süper Lig'de sezon bitince yeni hocayı açıklayacağız. Emre Belözoğlu'nun karar verilmiş hocayla ilgili fikri var" dedi.

"HAKEM ATAMALARINDAN ÇOK SIKINTI ÇEKTİK"

Ali Koç, açıklamalarına şöyle devam etti:

"İlk sezon başımıza ne gelebilecekse geldi. Pek çok hatalarımız oldu, uzak kaldık hedeflerimizden. İkinci sezona iyi başladık, iyi de planlama yaptık. Başakşehir maçımızı geçtikten sonra bahis şirketlerinin favorisi bizdik. Sonra ne olduysa o 7 haftada yarışın dışında kaldık. Bunun nedenleri var. Bizden kaynaklı nedenler var, eskiden kaynaklı nedenler var. Bizden kaynaklı hatalarımız; işler kötü giderken iyi yönetemememiz. Bizim dışımızdaki nedenler; çok ciddi hakem hataları ve hakem atamalarından çok sıkıntı çektik. Harcama limitinden çok sıkıntı çektik, transfer yapmamız engellendi."

"BİR ISTAKOZ BİLE 5 YILDA YETİŞİYOR"

Altyapı planlarına ilişkin konuşan Başkan Koç, "Altyapı konusunda sportif sıkıntılar doğrultusunda arzuladığımız şeyleri yeterince iyi yapamadık. Ancak bugün altyapımızda meyve verecek şeyler olmaya başladı. Bugün bir ıstakoz bile 5 yılda yetişiyor. Bizim A Takım tesisleri ile altyapı tesisleri tamamen ayrı. Kopukluk var. Merih'ler nasıl kaçırıldı? Diyoruz ya. Belki de bu yüzden. Gerekli izinleri alabilirsek Fenerbahçe A Takımı ile altyapı tesislerinin aynı alanda olduğu bir yer. Futbol takımı hocasının A takım idmanı bittikten sonra izleyeceği bir yer. Önümüzdeki seçim döneminde hazır olmasa dahi dönüşü olmayacak bir yere girecek bir projemiz var. Bu projeye destek verecek iş adamları da var. Kaynak bulabileceğimizi de düşünüyorum" dedi.

"HİÇBİR ZAMAN ŞAMPİYONLUK VAADETMEDİM"

Başkan Koç, şampiyonluk vaadetmediğini ifade ederek, "Evet, hedefler tutmadı. Tekrar o güne dönersek aynı kriterlerde yine hoca arıyoruz. Belki şimdi baksak yine en uygunu Cocu. İleride belki de çok büyük bir hoca olacak Cocu ama tutmadı. Comolli'yi getirdik o da tutmadı. Birçok oyuncu getirdik, büyük ses getirdi ama onlar da tutmadı. Başka ülkelere gidince çok iyi performans sergilediler. Ben hiçbir zaman şampiyonluk vaadetmedim. Bu bir dönüşüm projesidir dedim. Her türlü dönüşümün sisli dönemleri vardır. Biz de o dönemlerden geçiyoruz" şeklinde konuştu.

"4 HAZİRAN SABAHINA DÖNSEM BİR SONRAKİ SEÇİME GİRERDİM"

Aynı anda çok değişiklik yaptıklarını vurgulayan Ali Koç, "Tekrar 4 Haziran sabahına dönsem bir sonraki seçime girerdim. Bazen kazanınca kaybediyorsun bazen kaybedince kazanıyorsun. Gerçekler bizim üstümüzde kaldı. Gerçeklerin ortaya çıkmasını beklerdim. Neyi devraldığımızı tam da anlatmadık Fenerbahçe değerlerinden dolayı. Bu tabloya sebebiyet verenler, bugün davrandıkları kadar rahat davranamazlardı. Neyi tekrar yapmazdım? Biz çok fazla değişimi aynı anda yapmaya çalıştık. Başkan, hoca, sportif direktör değişti. Çok fazla değişimi aynı anda yaptık. Frene orada basıp çok daha fazla mali konulara eğilip, bir nevi feda dönemi diyelim, onun aciliyetini daha fazla gündeme oturturdum. Neyi yapardın derseniz, sportif direktörlüğü yine yapardım. Federasyonla haşır neşir olmamaya önem verirdim her zaman olduğu gibi. Federasyonda lobi ya da ağırlık olmamalı" açıklamasında bulundu.

(İHA)

Kaynak: İHA

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