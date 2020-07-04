Ali Koç'tan Silivri Belediye Başkanı Yılmaz'a hayırlı olsun ziyareti
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Ali Koç'tan Silivri Belediye Başkanı Yılmaz'a hayırlı olsun ziyareti

Ali Koç'tan Silivri Belediye Başkanı Yılmaz'a hayırlı olsun ziyaretiİSTANBUL, (DHA)- Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'ı ziyaret etti.

04.07.2020 11:14 | Son Güncelleme: 04.07.2020 11:19

Ali Koç'tan Silivri Belediye Başkanı Yılmaz'a hayırlı olsun ziyareti

İSTANBUL, (DHA)- Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'ı ziyaret etti.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Koç'a Silivri Belediyesi ziyaretinde, Başkan Vekili Semih Özsoy, Genel Sekreter Burak Kızılhan, Yönetim Kurulu Üyesi Turan Şahin ve Fenerbahçe Kongre Üyesi Alaattin Yavuz Güneş eşlik etti. Ali Koç'u başkanlık makamında ağırlayan Yılmaz, görev süresi boyunca geçekleştirilen hizmetler ve projeler hakkında Koç'a bilgiler verdi.

'TEKRAR GELECEĞİZ'

Ali Koç, ziyarete ilişkin şu açıklamaları yaptı. 'Bugün '3 Temmuz Şike Davası' için Silivri'deydik. Sayın Başkanımıza hayırlı olsun ziyareti yapalım dedik. Volkan Başkanımız çalışmalarını bizlerle paylaştı. Tarımsal anlamda gerçekleştirdiği çok güzel projeler anlattı. İlgisi ve misafirperverliği için çok teşekkür ediyor. başarılar diliyorum. Bugün nezaket ziyareti yaptık. Önümüzdeki günlerde yönetim kurulu üyelerimiz ile birlikte kendisini tekrar ziyaret edeceğiz.? dedi.

'MEMNUNİYET DUYDUK'

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, 'Bugün Türk spor camiasının en büyük kulüplerinden olan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç'u belediyemizde misafir ettik. Kendisini belediyemizde ağırlamaktan mutluluk duyduk. Çalışmalarımız ve projelerimiz hakkında bilgiler verdik. Özellikle tarım projelerimizle çok ilgilendi. Ali Koç Başkanımız ve beraberindeki heyete nazik ziyaretleri ve güzel temennileri için teşekkür ediyorum.' diye konuştu.

Başkanlık makamında yapılan görüşmenin ardından Yılmaz, Ali Koç ve beraberindeki heyete Silivri Foto Safari 2019 fotoğraf sergisini gezdirerek, Silivri'de üretilen tarımsal ürünlerden oluşan sepet hediye etti.

Ali Koç'tan Silivri Belediye Başkanı Yılmaz'a hayırlı olsun ziyareti

Kaynak: DHA

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