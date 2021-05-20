Ali Koç aday mı oldu? Fenerbahçe Başkan adayı kim oldu?

Ali Koç aday mı oldu? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Haziran ayındaki seçimde tek aday olması beklenen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor. Ali Koç yeniden aday olacağına dair soruları da yanıtladı. Bu kapsamda Ali Koç aday mı oldu? Fenerbahçe başkan seçimi ne zaman?

2020 2021 Süper Lig'in bitiminin ardından takımlarda düzenlemeye gidilecek. Bu kapsamda takımların başkanları da değişebiliyor. Bugün açıklamalarda bulunan Ali Koç hakkında Ali Koç aday mı oldu? Fenerbahçe Başkan adayı kim oldu? sorularının yanıtları araştırıldı.

ALİ KOÇ ADAY MI OLDU?

Ali Koç, Fenerbahçe'de başkanlığa yeniden talip oldu. Koç, "Önümüzdeki sezon şampiyon olabilecek bir kadromuz var, eklemeler yapacağız. İlk dönemi başarısız kullandık. En az iki döneme ihtiyacımız var demiştik. İkinci dönemde beklenen başarıyı ortaya koymak istiyoruz" dedi.

İşte Ali Koç'un açıklamaları:

"Geçen yıldan beri olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Spor camiasının hiç deneyimlemediği ve görülmesi zor bir süreç yaşadık. Her şey normalin dışındaydı. İnşallah bu süreç daha fazla sürmez.

Çocukken bir taraftar olan ben, en büyük sevdam olan kulübümüzde hizmet etmekteyim. 2006 yılında yönetim kurulu üyesi oldum, 6 yıl geçirdik. Çok şey yaşadık. 6 yıllık dönemde yöneticilik olarak şampiyonluk sevinci de tattık, son hafta kaçan şampiyonluklar da oldu.

"İYİ Kİ FENERBAHÇELİYİM"

Milyonlarla şampiyonluk sevinci yaşarken de, camiamızla omuz omuza hain terör örgütüyle mücadele ederken de 'İyi ki Fenerbahçeliyim' dedim. Çocuklarıma da bunu dedirtmeye çalışıyorum...

"YAYINCI KURULUŞ ÇAMURA YATTI"

Yayıncı kuruluş çamura yatarak bir kez dah pazarlık yaptı. Küçülen pasta 21 takıma dağıldı. Yayın gelirlerinden etkilendik.

"DERİNDEN YARALANDIK"

Futbolda hedeflediğimiz noktaya maalesef gelemedik. İlk iki seneye nazaran şampiyonluğu bu şekilde kaybettiğimiz için çok üzgünüz. Derinden yaralandık. Şampiyonluğu kıl payı kaçırdık. Biz hedefi tuttursaydık, tahminimizi de tutturduğumuz ortaya çıkacaktı. Çok çok yaklaşmış olmamıza rağmen, bize sunulan bu fırsatı değerlendiremedik.

"ŞAMPİYONLUĞA HAZIR KADRO VAR"

Önümüzdeki sezon için önümüzün açık olduğunu, gelecek sezon ligin en iddialı takımı olacağımızı ve önümüzdeki sezonki kadromuzun %70'inin hazır olduğunu söyleyebilirim.

"TFF'NİN ADALETSİZLİĞİ ETKİLİYOR"

Ülkemizde başka unsurlar da söz konusu. Ligde sıralamayı belirleyen unsurlar; ne yazık ki TFF yönetiminin anlayışı, adaletsiz kararlar, ülkemize has bir şekilde futbolu etkiliyor.

"HATALARIMIZDAN DERS ALDIK"

Birçok hatamız oldu, onlardan çok büyük dersler aldık.

"BİR DÖNEME DAHA İHTİYAÇ VAR"

İlk dönemi pek başarılı kullanamadık. Bir döneme daha ihtiyacımız olduğunu söylemiştim. İkinci dönemde beklenen başarıyı ortaya koymak istiyoruz."

"ÇOK FARKLI TUTUM SERGİLEYECEĞİZ"

Bu sezonla beraber mert, dürüst, samimi olmayanlara karşı, bizi hedef alanlara karşı çok farklı tutumumuz olacağını, gereken cevapları vereceğimizi bilmenizi isterim. Fenerbahçe artık oyunu kuralına göre oynayacak. Her yapılana cevap verecek...

"VİCDANIMIZ RAHAT"

Biz sadece işimizi yaptık. Finansal anlamda doğru adımlar attık. Bu çalışmaları kesintisiz olarak sürdüreceğiz. Ben Fenerbahçe'ye almaya değil, vermeye geldim. Bu konuda da vicdanımız rahat.

"İKİNCİ DÖNEM FARKLI OLACAK"

Fenerbahçe'ye almaya değil, vermeye geldim. 3 yılın tecrübesiyle 2. dönem çok daha farklı olacaktır. Burada sonsuza kadar kalmaya niyetim yok. Aşırı uzun süreler kalındığında neler olduğunu da gördük. Kulüplerde başkanlık dönemlerine bir sınırlama getirilmeli.

"GEREKEN DERSİ ALDIK"

Yöneticilik ve başkanlıkların ilk yılları bizim kulübümüzde zor geçmiştir. Biz de bazı konularda zorlandık. Zaman zaman planlarımızı hayata geçiremedik. Camiamızın içi rahat olsun. Ben ve seçilecek olan arkadaşlarım gereken dersleri aldık.

"GELİN ADAY OLUN"

Biz yönetimi devraldığımızda, eski yönetim devir teslim yapma nezaketini bile göstermedi. Açık çağrıda bulunuyorum. Fenerbahçe'ye katkıda bulunmak istiyorsanız gelin anlatın. Aday olun.