ALİ KILCI İÇİN MEVLİT OKUTULDU

HAZİRAN ayında geçirdiği trafik kazasına yaşamını yitiren DSİ Burdur Şube Müdürü Ali Kılcı (31) için mevlit ve yemek programı düzenlendi.

HAZİRAN ayında geçirdiği trafik kazasına yaşamını yitiren DSİ Burdur Şube Müdürü Ali Kılcı (31) için mevlit ve yemek programı düzenlendi.

Kılcı'nın ailesi tarafından Devlet Su İşleri Şube Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen mevlit ve yemek programına Vali Ali Arslantaş, AK Parti Burdur milletvekilleri Bayram Özçelik ve Yasin Uğur, CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Başaklıgil ile Kılcı'nın ailesi, yakınları ve mesai arkadaşları katıldı. Kur'an-ı Kerim okunmasından sonra İl Müftüsü Enver Türkmen dua etti.

DSİ Burdur 182'nci Şube Müdürü Ali Kılcı, 26 Haziran Pazar günü DSİ Genel Müdürlüğü'nün Büğdüz yolunda yapımı devam eden Burdur içme suyu arıtma tesisi inşaatında incelemelerde bulunduktan sonra kuruma ait 68 BS 011 plakalı araçla Burdur'a dönüşünde, direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti. Yaklaşık 4 metre yükseklikten çöplük yoluna düşen araç yan yatarken, Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen Ali Kılcı kurtarılamadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı