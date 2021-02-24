Ali Kenanoğlu kimdir? Ali Kenanoğlu kaç yaşında, nereli? Ali Kenanoğlu hayatı ve biyografisi!

25 ve 27. Dönem HDP istanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu kimdir? Ali Kenanoğlu kaç yaşında, nereli? Ali Kenanoğlu hayatı ve biyografisi! Ali Kenanoğlu evli mi?

Ali Kenanoğlu kariyeri, eğitimi! Ali Kenanoğlu kimdir? Ali Kenanoğlu kaç yaşında, nereli? Ali Kenanoğlu hayatı ve biyografisi! Merak ettiğiniz soruların cevabını haberimizde bulabilirsiniz.

ALİ KENANOĞLU KİMDİR?

Ali Kenanoğlu, 1971 Tokat Almus doğumludur. İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümünü bitirmiştir. Yönetici-Muhasebecidir. Hubyar Sultan, Boğaziçi Alevi Derneği, Alevi Bektaşi Federasyonunun kurucuları arasında yer almıştır. Hacı Bektaş Vakfında yöneticilik yapmıştır. Evrensel gazetesi köşe yazarı, 25 ve 27. Dönem HDP istanbul Milletvekili olan Kenanoğlu, evli ve 3 çocuk babasıdır.

ALİ KENANOĞLU KİTAPLARI

Hubyar Sultan Ocağı ve Beydili Sıraç Türkmenleri