Ali Karakaya, Mahir Akpolat ve Suat Yılmaz 'Sektörel Bakış'ın konuğu oldu

Aler Mekanik kurucusu Ali Karakaya, Betton İnşaat kurucusu Mahir Akpolat ve Yıldırım Tekstil kurucusu Suat Yılmaz 'Sektörel Bakış' programının konuğu oldu.

1996 yılından bu yana faaliyet gösteren ve sektöründeki standartları belirleyen ALER MEKANİK Sektörel Bakış programını ağırladı. Firma kurucusu sayın Ali Karakaya, Sektörel Bakış mikrofonlarına konuştu. Karakaya, tesisat sektöründe, ısıtma-soğutma-havalandırma, klima sistemleri, sıhhi tesisat, yangın ihbar – yangın söndürme, havuz filtrasyonu – bahçe sulama sistemleri ve güneş enerjisi sistemleri konusunda sektördeki faaliyetlerinden bahsetti.

İnşaat sektöründe yaklaşık 20 yıllık bir geçmişe sahip olan ve ''Yatırımlarınızı doğru ve verimli bir şekilde yönetebilmenize olanak sağlayacak projelerde, kurumsal hizmet anlayışımız ile daima güncellenen çalışmalarımızla hizmet vererek her zaman güvenilir, etik, kaliteli ve çözüm odaklı işler yapmak hedefimiz olacaktır.'' mottosuyla hareket eden BETTON İNŞAAT kurucusu sayın Mahir Akpolat, Sektörel Bakış programının sorularını yanıtladı.

1997 yılında Tekstil alanında faaliyet göstermek üzere kurulmuş bir jarse kumaş üretici firması olan YILDIRIM TEKSTİL kapılarını Sektörel Bakış'a açtı. Firmanın kurucu ortağı olan Suat Yılmaz sektöründeki faaliyetlerinden bahsetti.