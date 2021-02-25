Ali Karakaya, Mahir Akpolat ve Suat Yılmaz 'Sektörel Bakış'ın konuğu oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Ali Karakaya, Mahir Akpolat ve Suat Yılmaz 'Sektörel Bakış'ın konuğu oldu

25.02.2021 12:24 | Son Güncelleme: 25.02.2021 12:27
Ali Karakaya, Mahir Akpolat ve Suat Yılmaz 'Sektörel Bakış'ın konuğu oldu

Aler Mekanik kurucusu Ali Karakaya, Betton İnşaat kurucusu Mahir Akpolat ve Yıldırım Tekstil kurucusu Suat Yılmaz 'Sektörel Bakış' programının konuğu oldu.

1996 yılından bu yana faaliyet gösteren ve sektöründeki standartları belirleyen ALER MEKANİK Sektörel Bakış programını ağırladı. Firma kurucusu sayın Ali Karakaya, Sektörel Bakış mikrofonlarına konuştu. Karakaya, tesisat sektöründe, ısıtma-soğutma-havalandırma, klima sistemleri, sıhhi tesisat, yangın ihbar – yangın söndürme, havuz filtrasyonu – bahçe sulama sistemleri ve güneş enerjisi sistemleri konusunda sektördeki faaliyetlerinden bahsetti.

İnşaat sektöründe yaklaşık 20 yıllık bir geçmişe sahip olan ve ''Yatırımlarınızı doğru ve verimli bir şekilde yönetebilmenize olanak sağlayacak projelerde, kurumsal hizmet anlayışımız ile daima güncellenen çalışmalarımızla hizmet vererek her zaman güvenilir, etik, kaliteli ve çözüm odaklı işler yapmak hedefimiz olacaktır.'' mottosuyla hareket eden BETTON İNŞAAT kurucusu sayın Mahir Akpolat, Sektörel Bakış programının sorularını yanıtladı.

1997 yılında Tekstil alanında faaliyet göstermek üzere kurulmuş bir jarse kumaş üretici firması olan YILDIRIM TEKSTİL kapılarını Sektörel Bakış'a açtı. Firmanın kurucu ortağı olan Suat Yılmaz sektöründeki faaliyetlerinden bahsetti.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Müge Anlı Zeki Müren İrem Derici Defne Samyeli
Spor Umut Bulut Fatih Terim Ersun Yanal Nihat Özdemir Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ordu İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ali Karakaya, Mahir Akpolat ve Suat Yılmaz 'Sektörel Bakış'ın konuğu oldu - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.2.2021 12:51:16. #1.15#
title