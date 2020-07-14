Ali İsmail Korkmaz, sevenleriyle anıldı Ali İsmail Korkmaz'ın yarım kalan düşlerini hayata geçirmek üzere kurulan Ali İsmail Korkmaz Vakfı (ALİKEV), Ali İsmail Korkmaz'ı ölümünün yedinci yılında üç gün boyunca ALİKEV YouTube kanalından canlı yayınlanan söyleşiler ve etkinliklerle andı.

Ali İsmail Korkmaz'ın "Düşlerindeki Özgür Dünya" için yola çıkan ALİKEV, Ali İsmail'in ölümünün yedinci yılında Ali'nin hayallerini ve umutlarını paylaşan herkesi online etkinliklerle bir araya getirdi. ALİKEV, bu yılki etkinliklere gençlik haklarının ve Türkiye'de sivil toplumun ve faaliyetlerinin öneminin ele alındığı söyleşileri de dahil etti.

Ali İsmail Korkmaz'ın bu yılki anma etkinliğine Ceylan Ertem katıldı. Gazeteci Burcu Karakaş'ın moderatörlüğünü yaptığı anma etkinliğinde Korkmaz ailesi de yer aldı.

Ceylan Ertem, anma sırasında Korkmaz ailesine "Çok güçlüsünüz. Çok iyi yüreklisiniz. Aile olarak hepimize örnek oluyorsunuz. Yaşadığınız bu büyük acıya rağmen dimdik ayakta durup, yaşananlara sevgi ve güzellikle karşılık veriyorsunuz. Bu tutumunuz, dünyadaki birçok insana çok büyük bir ders. Başka çocukların geleceğine destek olmaya çalışıyorsunuz. Herkese yardımcı olmak için çabalıyorsunuz. Benim için hepiniz çok büyük kahramanlarsınız."

Emel Anne de "Ali sosyal sorumluluk bilinci olan bir çocuktu. Böyle bir çocuk için eve kapanmak haksızlık olurdu. Bu yüzden vakfı kurduk. Ali İsmail eğitimini tamamlayamadı ama bugün onun sayesinde yüzlerce çocuğumuz burs alıyor. Ali İsmail'in aramızdan ayrılışının 7. Yılı ama Ali İsmail insanların yüreğinde yer etti. Bunlar bize güç veriyor. Destek olan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Ali İsmail Korkmaz'ı anma söyleşilerine ALİKEV Programlar Sorumlusu Mert Akkaş, Gençlik Hakları Forumu Genel Koordinatörü Hasan Oğuzhan Aytaç, Gençlik Çalışanı Hande Nur İpek, Toy Gençlik Derneği YK Başkanı Ezgi Gedik Güneş, Gazeteci ve Sivil Aktivist M. İrem Afşin, Sivil Toplum Gönüllüsü İbrahim Betil, Oyuncu, İhtiyaç Haritası Kurucu Ortağı Mert Fırat, Sosyal Haklar Derneği Genel Başkanı Melda Onur ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Haklar Merkezi'nden Laden Yurttagüler katıldı.

Kaynak: Bültenler