Ali İsmail Korkmaz'ın Düşleri Alikev'le Yaşam Buluyor

Ali İsmail Korkmaz aramızdan ayrılışının 4'üncü yılında anılıyor

2013 yılında Taksim Gezi Parkı protestolarına destek amacıyla Eskişehir'de katıldığı yürüyüş sırasında darp edilerek henüz 19 yaşındayken katledilen Ali İsmail Korkmaz, ölümünün 4. yıl dönümünde ailesi ve sevenleriyle birlikte anılacak.

Ali İsmail Korkmaz'ın düşlerini hayata geçirmek amacıyla kurulan Ali İsmail Korkmaz Vakfı (ALİKEV) tarafından düzenlenen Ali İsmail Korkmaz Anma Gecesi, 10 Temmuz 2017 Pazartesi günü Hatay'da gerçekleşecek. Anma gecesi, saat 18:00'de Ekinci Mezarlığı'ndaki kabir ziyaretinin ardından, saat 20:00'de Sümerler Amfi Tiyatro'da gerçekleşecek. Katılımın ücretsiz olduğu anma etkinliğinde, Jehan Barbur, Grup Abdal ve ALİKEV Müzik Topluluğu sahne alacak. Ayrıca Ali İsmail'in yeğeni Tuana ve Sanatorium Müzik ve Bale Akademisi öğrencileri bir bale gösterisi yapacak. Anma öncesindeyse ALİKEV Fotoğrafçılık Kulübü'nün fotoğraf sergisi olacak amfi tiyatro alanında görülebilecek.

