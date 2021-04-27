Ali İpin kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Ali İpin'in hayatı ve biyografisi!

Vatandaşların merak ettiği isimler arasında Ali İpin geliyor. Peki, Ali İpin kimdir, kaç yaşında, mesleği ne? Ali İpin'in hayatı ve biyografisi ile ilgili bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Tiyatro oyuncusu Ali İpin'in kariyeri ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Ali İpinkimdir, aslen nereli, doğum tarihi kaç, kaç yaşında, mesleği nedir? Tüm detaylar yazımızda.

ALİ İPİN KİMDİR?

Ali İpin (d. 21 Aralık 1955, Ankara), Türk tiyatro oyuncusu. 1975 yılında girdiği ankara devlet konservatuvarı tiyatro bölümünden 1978 yılında mezun olan Ali İpin, 1981'de Devlet Tiyatrosu'ndan ayrılarak İsviçre'nin Cenevre şehrindeki Conservatoire de Genéve'nin drama bölümüne misafir öğrenci olarak eğitim kariyerine devam etti.

1982 yılında Türkiye'ye dönerek tekrar Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne giren Ali İpin, 1985 yılında altı ay süre ile Cenevre'ye gönderildi. Bu süre içinde La Cour des Miracles tiyatrosunda reji asistanlığı yapan sanatçı Devlet Tiyatrosu bünyesinde kırkın üzerinde oyunda rol alıp, 6 oyunda da yardımcı yönetmen olarak görev aldı.

Ali İpin doğum tarihi : 21 Aralık 1955

Ali İpin kaç yaşında : 65 yaşında

Ali İpin mesleği ne : Tiyatro oyuncusu

Ali İpin nereli : Ankara

YÖNETTİĞİ TİYATRO OYUNLARI

Harputta Bir Amerikalı : Cevat Fehmi Başkut - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2005

Bir Kuşluk Vakti : Raşit Çelikezer - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2004

ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI

Bayrak - Berkun Oya - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2017

Yağmur Durduğunda : Andrew Bovell - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2012

Lozan : Memet Baydur - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2009

Ne Dersiniz Azizim : Aziz Nesin - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2008

Bahçemdeki Ayı : Refik Erduran - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2002

Vahşi Batı : Sam Shepard - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2001

Tahta Çanaklar : Edmund Morris - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1999

Romulus Büyük Romulus : Friedrich Dürrenmatt - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1999

Tütüncü Dükkanı : José Luis Alonso de Santos - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1998

Ateşle Oynayan : Nihat Asyalı - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1997

Ana (oyun) : Karel Çapek - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1996

Resimli Osmanlı tarihi : Turgut Özakman - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1996

Ne Güzel Bir Gün : Micnel De Gehllderode - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1995

İyi : Cecil Philip Taylor - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1994

Çocuğum : Margeret Mayo - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1994

Bir Kadın Bir Erkek Vardı : Ferdi Merter - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1993

Woyzeck : Georg Büchner - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1992

Galilei'nin Yaşamı : Bertolt Brecht - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1990

Yunus Diye Göründüm : Nihat Asyalı - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1989

Beyaz Geceler : Fyodor Dostoyevski - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1989

Ebedi Koca : Fyodor Dostoyevski\Victor Haïm - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1988

Bir Kadın Bir Düş Bir Oyun : Alan Aycborn - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1987

Soytarılar Okulu : Friedrich Karl Waechter - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1985

Hırçın kız : William Shakespeare - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1985

Mine (oyun) : Necati Cumalı - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1983

Altın Göl : Ernest Thompson - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1983

Yine Başladılar Şarkılarına : Max Firsch - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1982

Üç Kız Kardeş : Anton Çehov - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1982

O Güzelim Kaymaklı Dondurma Rengi Elbise : Ray Bradbury - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1980

Tartuffe : Moliere - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1980

V.Frank : Friedrich Dürrenmatt - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1979

Arturo Ui'nin Önlenebilir Yükselişi : Bertolt Brecht - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1979

Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım : Haldun Taner - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1978

DİZİ VE FİLMLERİ

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz - 2021

Seni Çok Bekledim - 2021 - Rıza

Eltilerin Savaşı - 2020 - Hamdullah Altundağ

Hanım Köylü - 2016 - Fikri Sabit

Hatırla Gönül - 2015 - Kürşat Büyükşahin

Güzel Köylü - 2014 - Yusuf Yaşabasmaz

Umut Yolcuları - 2010

Aşk Bir Hayal- 2010 - Baran ağa

Münferit - 2007 - Şef

Fırtınalı Aşk - 2007 - Ekrem Tekinsoy

İstiklal: Söğütlü Hacer Ana - 2007

Tatlı Bela Fadime - 2007 - Hulusi

Korkusuzlar - 2007

Kuzey Rüzgarı - 2007 - Cahit Hakman

Sırça Köşk - 2006 - Üstün Sözeri

Cemile - 2006 - Mümtaz

Yaprak Dökümü - 2006 - 1. sezon - Fahrettin

Kaleiçi - 2005 - Soner Karaali

Ömer Seyfettin: And ve Kaşağı - 2005 - Dadaruh

The Net 2.0 - 2005

Kurtlar Vadisi - 2004-05 - 3. Sezon - Kirve

Cumhurbaşkanı Öteki Türkiye'de - 2004 - Emniyet Genel Müdürü

Müjgan Bey - 2004 - Fikri

Aliye - 2004 - Balkan Hoca

Yuvadan Bir Kuş Uçtu - 2003

Kasabanın İncisi - 2003 - Nihat

Serseri Aşıklar - 2003

Sevdim Seni Bir Kere - 2003 - Cengiz Bey

Baba - 2003

Alacakaranlık - 2003

Asmalı Konak - 2002 - Kemal

Çocuklar Duymasın - 2002

Ben Bir İnsan - 2002

Saksıdaki Ağaç - 2001

Nasıl Evde Kaldım - 2001

Samyeli - 2000