Ali İpin kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Ali İpin'in hayatı ve biyografisi!
Vatandaşların merak ettiği isimler arasında Ali İpin geliyor. Peki, Ali İpin kimdir, kaç yaşında, mesleği ne? Ali İpin'in hayatı ve biyografisi ile ilgili bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
Tiyatro oyuncusu Ali İpin'in kariyeri ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Ali İpinkimdir, aslen nereli, doğum tarihi kaç, kaç yaşında, mesleği nedir? Tüm detaylar yazımızda.
ALİ İPİN KİMDİR?
Ali İpin (d. 21 Aralık 1955, Ankara), Türk tiyatro oyuncusu. 1975 yılında girdiği ankara devlet konservatuvarı tiyatro bölümünden 1978 yılında mezun olan Ali İpin, 1981'de Devlet Tiyatrosu'ndan ayrılarak İsviçre'nin Cenevre şehrindeki Conservatoire de Genéve'nin drama bölümüne misafir öğrenci olarak eğitim kariyerine devam etti.
1982 yılında Türkiye'ye dönerek tekrar Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne giren Ali İpin, 1985 yılında altı ay süre ile Cenevre'ye gönderildi. Bu süre içinde La Cour des Miracles tiyatrosunda reji asistanlığı yapan sanatçı Devlet Tiyatrosu bünyesinde kırkın üzerinde oyunda rol alıp, 6 oyunda da yardımcı yönetmen olarak görev aldı.
Ali İpin doğum tarihi : 21 Aralık 1955
Ali İpin kaç yaşında : 65 yaşında
Ali İpin mesleği ne : Tiyatro oyuncusu
Ali İpin nereli : Ankara
YÖNETTİĞİ TİYATRO OYUNLARI
Harputta Bir Amerikalı : Cevat Fehmi Başkut - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2005
Bir Kuşluk Vakti : Raşit Çelikezer - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2004
ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI
Bayrak - Berkun Oya - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2017
Yağmur Durduğunda : Andrew Bovell - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2012
Lozan : Memet Baydur - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2009
Ne Dersiniz Azizim : Aziz Nesin - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2008
Bahçemdeki Ayı : Refik Erduran - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2002
Vahşi Batı : Sam Shepard - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2001
Tahta Çanaklar : Edmund Morris - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1999
Romulus Büyük Romulus : Friedrich Dürrenmatt - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1999
Tütüncü Dükkanı : José Luis Alonso de Santos - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1998
Ateşle Oynayan : Nihat Asyalı - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1997
Ana (oyun) : Karel Çapek - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1996
Resimli Osmanlı tarihi : Turgut Özakman - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1996
Ne Güzel Bir Gün : Micnel De Gehllderode - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1995
İyi : Cecil Philip Taylor - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1994
Çocuğum : Margeret Mayo - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1994
Bir Kadın Bir Erkek Vardı : Ferdi Merter - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1993
Woyzeck : Georg Büchner - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1992
Galilei'nin Yaşamı : Bertolt Brecht - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1990
Yunus Diye Göründüm : Nihat Asyalı - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1989
Beyaz Geceler : Fyodor Dostoyevski - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1989
Ebedi Koca : Fyodor Dostoyevski\Victor Haïm - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1988
Bir Kadın Bir Düş Bir Oyun : Alan Aycborn - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1987
Soytarılar Okulu : Friedrich Karl Waechter - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1985
Hırçın kız : William Shakespeare - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1985
Mine (oyun) : Necati Cumalı - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1983
Altın Göl : Ernest Thompson - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1983
Yine Başladılar Şarkılarına : Max Firsch - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1982
Üç Kız Kardeş : Anton Çehov - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1982
O Güzelim Kaymaklı Dondurma Rengi Elbise : Ray Bradbury - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1980
Tartuffe : Moliere - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1980
V.Frank : Friedrich Dürrenmatt - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1979
Arturo Ui'nin Önlenebilir Yükselişi : Bertolt Brecht - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1979
Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım : Haldun Taner - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1978
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Hatırla Gönül - 2015 - Kürşat Büyükşahin
Güzel Köylü - 2014 - Yusuf Yaşabasmaz
Umut Yolcuları - 2010
Aşk Bir Hayal- 2010 - Baran ağa
Münferit - 2007 - Şef
Fırtınalı Aşk - 2007 - Ekrem Tekinsoy
İstiklal: Söğütlü Hacer Ana - 2007
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Sevdim Seni Bir Kere - 2003 - Cengiz Bey
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Asmalı Konak - 2002 - Kemal
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