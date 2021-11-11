Ali İhsan Su kimdir? Mersin valisi kimdir? Ali İhsan Su kaç yaşında, nereli? Ali İhsan Su hayatı ve biyografisi!

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MERSİN VALİSİ ALİ İHSAN SU KİMDİR?

Ali İhsan Su, (d. 25 Haziran 1959, Konya), Türk bürokrat.

1985 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olmuştur. Ahlat Kaymakam Vekilliği, Evren, Çermik Kaymakamlıkları, Hakkâri İli Vali Yardımcılığı, Çay, Söğüt, Terme, İskenderun Kaymakamlıkları yapmıştır. Evli ve üç çocuk babasıdır. 4 Ağustos 2013 tarihinde Resmî Gazete'de yayınlanan 2013/5197 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Düzce Valiliğine, ardından 19 Şubat 2015 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan 2015/7295 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Şırnak Valiliğine, 21 Haziran 2017 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan valiler kararnamesi ile Mersin Valiliğine atanmıştır.

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