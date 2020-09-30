Ali Ersan Duru kimdir? Ali Ersan Duru kaç yaşında, nereli? Ali Ersan Duru boyu, dizileri
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ali Ersan Duru kimdir? Ali Ersan Duru kaç yaşında, nereli? Ali Ersan Duru boyu, dizileri

30.09.2020 15:34 | Son Güncelleme: 30.09.2020 15:39
Ali Ersan Duru kimdir? Ali Ersan Duru kaç yaşında, nereli? Ali Ersan Duru boyu, dizileri

Sen Anlat Karadeniz ile popüler hale gelen Ali Ersan Duru dizileri ve filmleri araştırılan konular arasında bulunuyor. Duru, Sen Çal Kapımı dizisinde yer alacak. Küçük yaştan bu yana oyunculuğa merak saran Ali Ersan Duru kim?

Ali Ersan Duru, Osmangazi Üniversitesi Maliye Bölümü'nde eğitim gördü, ilk olarak Osmangazi Üniversitesi Tiyatro Topluluğunda çalışmalar yürüttü. Lale Devri dizisinde konuk oyuncu olarak oyunculuğa profesyonel olarak adım atmış oldu. Ali Ersan Duru boyu, kilosu...

ALİ ERSAN DURU KİMDİR?

Duru, 19 Eylül 1984 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Genç yaşta oyunculuğa ilgi duymaya başlayan Ali Ersan Duru, Osmangazi Üniversitesi Maliye Bölümü'nden mezun oldu. Aynı dönem içinde amatör tiyatro hayatına başladı. Osmangazi Üniversitesi Tiyatro Topluluğu ile çalışmaya başladı. 2008'de Diyalog Sanat'ta ilk oyunculuk eğitimini aldı.

Ali Ersan Duru kimdir? Ali Ersan Duru kaç yaşında, nereli? Ali Ersan Duru boyu, dizileri

Ardından Şahika Tekand Stüdyo Oyuncuları'na katıldı. Üç yıllık bir tiyatro eğitimi alan Ersan Duru, 1,90 boyunda ve 80 kilodur.

Ali Ersan Duru kimdir? Ali Ersan Duru kaç yaşında, nereli? Ali Ersan Duru boyu, dizileri

DİZİLERİ

2010 Lale Devri

2011 Başrolde Aşk

2011 Hayat Devam Ediyor

2013 Yağmurdan Kaçarken

2013 Bugünün Saraylısı

2014 Gönül İşleri

2015 Aşk Zamanı

2016 Şahane Damat

2018 Kalbimin Sultanı

2019 Diriliş Ertuğrul

2019 Sen Anlat Karadeniz

2020 Sen Çal Kapımı

İlgili Haberler

Ali Sürmeli kimdir? Ali Sürmeli nereli, kaç yaşında? Ali Sürmeli dizileri, filmleri
Ali Sürmeli kimdir? Ali Sürmeli nereli, kaç yaşında? Ali Sürmeli dizileri, filmleri
İpek Bağrıaçık kimdir? İpek Bağrıaçık nereli, kaç yaşında? İpek Bağrıaçık boyu, dizileri ve filmleri
İpek Bağrıaçık kimdir? İpek Bağrıaçık nereli, kaç yaşında? İpek Bağrıaçık boyu, dizileri ve filmleri
İlker Kızmaz kimdir? İlker Kızmaz kaç yaşında, nereli? İlker Kızmaz dizileri, eşi
İlker Kızmaz kimdir? İlker Kızmaz kaç yaşında, nereli? İlker Kızmaz dizileri, eşi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar İlham Aliyev Muharrem İnce Devlet Bahçeli Fahrettin Altun
Magazin Mert Fırat Özlem Yıldız Türkan Şoray İbrahim Tatlıses
Spor Sörloth Arda Turan Fatih Terim Ali Palabıyık Vincent Aboubakar
Daha Fazla Anne Çocuk İntihar Futbolcu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ali Ersan Duru kimdir? Ali Ersan Duru kaç yaşında, nereli? Ali Ersan Duru boyu, dizileri - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.9.2020 15:38:31. #1.15#
title