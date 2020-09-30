Ali Ersan Duru kimdir? Ali Ersan Duru kaç yaşında, nereli? Ali Ersan Duru boyu, dizileri

Sen Anlat Karadeniz ile popüler hale gelen Ali Ersan Duru dizileri ve filmleri araştırılan konular arasında bulunuyor. Duru, Sen Çal Kapımı dizisinde yer alacak. Küçük yaştan bu yana oyunculuğa merak saran Ali Ersan Duru kim?