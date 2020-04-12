Ünlü oyuncu köpeğinin katilini arıyor! Kaçarken plakasını düşürmüş
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Ali Erkazan, Bodrum, Magazin

Ünlü oyuncu köpeğinin katilini arıyor! Kaçarken plakasını düşürmüş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan ünlü oyuncu Ali Erkazan, çok sevdiği köpeğini trafik kazasında kaybetti. Erkazan, sürücünün kaza yerinde plakasını düşürdüğünü belirterek "Bulmam için tüm dostlarımın yardımını bekliyorum" dedi.

12.04.2020 07:44 | Son Güncelleme: 12.04.2020 12:49
Ünlü oyuncu köpeğinin katilini arıyor! Kaçarken plakasını düşürmüş

Bir süredir popüler tatil beldesi Bodrum'da yaşayan ünlü oyuncu Ali Erkazan, çok sevdiği köpeğini bir sürücünün dikkatsizliği yüzünden kaybetti. Aracıyla köpeğe çarpan kişi, ardına bile bakmadan kayıplara karıştı.

PLAKASINI DÜŞÜRMÜŞ

Sosyal medyada bir plakanın fotoğrafını paylaşan Ali Erkazan, o plakanın köpeğine çarpan araçtan düştüğünü söyleyerek takipçilerinden yardım istedi: "Turgutreis taraflarına doğru kaçmış. Kaçarken de plakasını düşürmüş. Bulmam için tüm dostlarımın yardımını bekliyorum."

Kaynak: Hürriyet

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