Ali Erkazan kimdir? Ali Erkazan hayatı ve biyografisi! Ali Erkazan kaç yaşında, nereli?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Ali Erkazan merak konusu oldu. İşte Ali Erkazan hakkında merak edilen Ali Erkazan kimdir, Ali Erkazan hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

ALİ ERKAZAN KİMDİR?

Doğum tarihi: 1952

Kaç yaşında: 69yaşında

Nereli: Samsun

Boy: 1,62 m

Sıdıka dizisindeki "Zekeriya Saka" ve En Son Babalar Duyar dizisindeki "Mehmet usta" rolüyle ünlenen, sanat hayatına Ankara Sanat Tiyatrosu'nda başlayan Ali Erkazan, bu kurumda 15 yıl çalıştı. Levent Kırca Tiyatrosu'nda da görev yaptı. Politik tiyatro'da oyunculuğu öğrendi. Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra, 1983 yılında kamera karşısına da geçerek sinema ve dizi filmlerde rol alan sanatçı, ÇASOD üyesidir.

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