Ali Erbaş koronavirüse yakalandı! Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın son durumu nedir?
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Ali Erbaş koronavirüse yakalandı! Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın son durumu nedir?

11.03.2021 10:43 | Son Güncelleme: 11.03.2021 10:46
Ali Erbaş koronavirüse yakalandı! Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın son durumu nedir?

Geçtiğimiz günlerde COVID-19 testi sonucu pozitif çıkan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın bir süredir hastanede tedavi gördüğü açıklandı. Peki, koronavirüse yakalanan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın son durumu nedir?

ALİ ERBAŞ'IN SON DURUMU NEDİR?

Geçtiğimiz günlerde corona virüsüne yakalanan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulunan Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan, "Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş hocamızın Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından tedavi süreci hafif semptomlarla devam etmektedir. Tedbir amaçlı olarak tedavisi birkaç gündür hastanede sürmektedir. Durumu oldukça iyidir elhamdulillah" dedi.

Ali Erbaş, 6 Mart'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Dün yaptırdığım Covid-19 testim pozitif çıktı. Çok şükür genel durumum iyi. Dinleniyorum. Hafif atlatmak nasip olur İnşallah; dualarınızı bekliyorum. Bu vesileyle 'geçmiş olsun' dileklerini ileten herkese teşekkür eder, tüm hastalara Allahtan acil şifalar dilerim" ifadelerini kullanmıştı.

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