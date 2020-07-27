Ali Erbaş'ın tepki çeken sözleri sözleri, Diyanet'in internet sitesinden çıkartıldı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Atatürk'ü hedef aldığı öne sürülen hutbesindeki "Bizim inancımızda vakıf malı, dokunulmazdır, dokunanı yakar; vakfedenin şartı vazgeçilmezdir, çiğneyen lanete uğrar" kısmı Diyanet'in internet sitesinden çıkarıldı.

Ayasofya'nın 86 yıl sonra cami olarak ibadete açıldığı cuma namazında elinde kılıçla hutbeye çıkan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın sarf ettiği sözlere tepkiler sürerken ilginç bir gelişme yaşandı. Ali Erbaş'ın tepki çeken sözleri Diyanet'in internet sitesinde arşivlenen 24 Temmuz tarihli hutbe metninden çıkarıldı.

Arşivlenen metinden çıkartılan bölüm şöyle; Fatih Sultan Mehmed Han, gözbebeği olan bu muhteşem mabedi kıyamete kadar cami olmak kaydıyla vakfedip müminlere emanet bırakmıştır. Bizim inancımızda vakıf malı, dokunulmazdır, dokunanı yakar; vakfedenin şartı vazgeçilmezdir, çiğneyen lanete uğrar.

ERBAŞ, ATATÜRK'Ü KASTETTİĞİ İDDİALARINI YALANLADI

Öte yandan Ali Erbaş, konuyla ilgili kendisine yöneltilen eleştirilere verdiği yanıtta şu ifadeleri kullanmıştı: "Genel olarak vakfiyelerin sonu, vâkıfın bedduasıyla biter. 'Bu vakfımı kimler amacı dışında kullanırsa Allah'ın, meleklerin, peygamberlerin, tüm Müslümanların laneti onların üzerine olsun' şeklinde. Ben de hutbede buna atıfta bulundum. Sadece Ayasofya'yı değil tüm vakıf mallarını kastettim. Geçmişi değil, bundan sonrasını kastettim. 'Uğramıştır' demedim, 'Çiğnerse lanete uğrar' dedim."