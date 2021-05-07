Ali Elverdi kimdir? Ali Elverdi kaç yaşındaydı?

Türk asker ve siyasetçi olan Ali Elverdi, Deniz Gezmiş ve iki arkadaşına idam cezası veren Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 1 no'lu Mahkemesi'nde başkanlık yapmıştı. Hayatı merak edilen Ali Elverdi hakkında bilinenleri sizin için derledik. 17 Nisan 2010 yılında vefat eden Ali Elverdi hakkında detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türk asker ve siyasetçi olan Ali Elverdi, Deniz Gezmiş ve iki arkadaşına idam cezası veren Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 1 no'lu Mahkemesi'nde başkanlık yapmıştı. Hayatı merak edilen Ali Elverdi hakkında bilinenleri sizin için derledik. 17 Nisan 2010 yılında vefat eden Ali Elverdi hakkında detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

ALİ ELVERDİ KİMDİR?

Ali Elverdi 1924 yılında Koşuboğazı'nda doğan Türk asker ve siyasetçidir.

Harp Akademisi mezunu olup Ankara 1. Sıkıyönetim Mahkemesi Başkanlığı, TBMM 4.(XV) (Ara Seçim) ve 5.(XVI) Dönem Bursa Milletvekiliği, NATO Asamblesi Üyeliği yapmış olan Elverdi, evli ve üç çocuk babasıydı.

Albay Talat Aydemir'in 21 Mayıs 1963 ihtilal girişimininde Radyoevini basıp isyancıları etkisiz hale getirmiştir. Deniz Gezmiş ve iki arkadaşına idam cezası veren Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 1 no'lu Mahkemesi'nde başkanlık yapmıştır. 1974 yılında Tuğgeneral rütbesi ile emekliye ayrılmıştır. 1975 seçimlerinde Adalet Partisi'nden Bursa milletvekili seçilmiştir. Uzun süre MS ve Alzheimer hastası olan Elverdi, 17 Nisan 2010 tarihinde soluk borusuna yemek kaçması sonucu boğularak ölmüştür.

ALİ ELVERDİ KAÇ YAŞINDAYDI?

Ali Elverdi 1924 doğumlu olup 17 Nisan 2010 yılında 86 yaşında vefat etmiştir.