Ali Ekber Çiçek kimdir? Ali Ekber Çiçek kaç yaşındaydı, nereli? Ali Ekber Çiçek biyografisi!

Muzaffer Sarısözen döneminde TRT Ankara Radyosu'na ve Yurttan Sesler Korosu'na girdi. 35 yılı aşkın bir sürede 400'den fazla türküyü derleyerek geniş kitlelere ulaştırdı. TRT arşivlerinde 54 kaseti bulunan Ali Ekber Çiçek'in Türkiye'deki bütün türkücüler tarafından derlemeleri söylenmektedir. Peki, Ali Ekber Çiçek kimdir? Ali Ekber Çiçek kaç yaşındaydı, nereli? Ali Ekber Çiçek mesleği nedir? Ali Ekber Çiçek hayatı ve biyografisi nedir?

Başta "Haydar Haydar" olmak üzere Türk halk müziğine birçok unutulmaz türkü armağan eden bağlama sanatçısı ve derlemecidir. Ali Ekber Çiçek yakalandığı pankreas kanseri'nden kurtulamayarak, 2006 yılında, 71 yaşında hayata veda etti. Kabri Balıkesir'e bağlı Edremit'in Tahtakuşlar köyündedir. Peki, Ali Ekber Çiçek kimdir? Ali Ekber Çiçek kaç yaşındaydı, nereli? Ali Ekber Çiçek mesleği nedir? Ali Ekber Çiçek hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

ALİ EKBER ÇİÇEK KİMDİR?

Ali Ekber Çiçek, (d. 1935, Ulalar, Erzincan – ö. 26 Nisan 2006, İstanbul), Türk halk müziği sanatçısıdır.

1935 yılında Erzincan'ın Ulalar mahallesinde doğan Çiçek, babasını 1939 Erzincan depreminde yitirdi ve küçük yaşlarda rençberlik yapmaya başladı. Bu arada bağlamayı öğrendi ve cem toplantılarında kulağı Alevi deyişleri ve ezgileriyle doldu. İlkokul öğreniminden sonra maddi olanaksızlıklar sonucu öğrenimini sürdüremedi, ancak ağır yaşam şartlarına karşın müzikten hiç kopmadı. Müzik aşkı ağır basınca İstanbul'a göç etti ve halk müziğinin önemli isimleriyle tanıştı. Askerden sonra TRT'nin açtığı sınavı kazanarak, Muzaffer Sarısözen döneminde TRT Ankara Radyosu'na ve Yurttan Sesler Korosu'na girdi. 35 yılı aşkın bir sürede 400'den fazla türküyü derleyerek geniş kitlelere ulaştırdı. TRT arşivlerinde 54 kaseti bulunan Ali Ekber Çiçek'in Türkiye'deki bütün türkücüler tarafından derlemeleri söylenmektedir. 2003 yılının başlarında TRT Belgesel Programlar Müdürlüğü tarafından Ali Ekber Çiçek'in hayatını anlatan Cahilden Uzak Dur, Kemale Yakın isimli belgesel çekilmiştir.

ÖZEL HAYATI

Kendisi gibi sanatçı olan Cemile Cevher Çiçek ile evlendi. Çift, 8 yıllık evliliklerini çocukları olmadığı gerekçesiyle sonlandırdı. Ali Ekber Çiçek'in Can Çiçek'le yaptığı evlilikten Ebru isminde bir kızı bulunmaktadır.

VEFATI

Başta "Haydar Haydar" olmak üzere Türk halk müziğine birçok unutulmaz türkü armağan eden bağlama sanatçısı ve derlemecidir. Ali Ekber Çiçek yakalandığı pankreas kanseri'nden kurtulamayarak, 2006 yılında, 71 yaşında hayata veda etti. Kabri Balıkesir'e bağlı Edremit'in Tahtakuşlar köyündedir.

ŞARKILARI

Çiçek'ten derlenen bazı türküler

• Haydar Haydar (Ondört Bin Yıl Gezdim Pervanelikte)

• Böyle İkrarınan Böyle Yolunan

• Bunca Olan Emeğimi

• Derdim Çoktur Hangisine Yanayım

• Ey Erenler Akıl Fikir Eyleyin

• Gönül Gel Seninle Muhabbet Edelim

• Gurbet Elde Bir Hal Geldi Başıma

• Gurbet Elde Yadellerin Derdini

• Gül Yüzlü Sevdiğim

• Hazin Hazin Esen Seher Yelleri

• İsmini Sevdiğim Saadetli Dostum

• Nasıl Yar Diyeyim Ben Böyle Yare

• Sarı Saçlı Yarim

Derlediği bazı türküler

Yolumuz Gurbete Düştü

• Bir Güzeli Methedeyim

• Çoktan Beri Yollarını Gözlerim

• El Vurup Yaremi İncitme Tabib

• Gönül Gel Varalım Gülşen Bağına

• Şepke'nin Kavakları

• Ağlama Gözlerim