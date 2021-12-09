Ali Edizer kimdir? Ali Edizer olayı nedir?

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin başhekim yardımcılığı görevini yürütürken sosyal medya hesaplarından medeni kanunu ve tek eşliliği hedef alan paylaşımları nedeniyle Güdül İlçe Devlet Hastanesi'ne gönderilen Dr. Ali Edizer, eski görev yerine geri döndü.

ALİ EDİZER KİMDİR?

Sağlık Ocağı Hekimliği, Hakkâri'de Askeri Hekimlik, İl Sağlık Müdür Yardımcılığı, 11 yıl çeşitli özel sağlık kuruluşlarında hekimlik ve yöneticilik, Sağlık Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü, Gn Md Yardımcılığı, SGK İlaç ve Eczacılık Daire Başkanlığı görevlerinde bulundu.

Eğitimi: Yüksek Lisans

Lisans : Gazi Ün. Tıp Fakültesi

Yüksek Lisans: THK Üniversitesi İşletme

(03/2018 – Halen ): Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı

(10/2016 – 02/2018):Ankara 1. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği İdari Hizmetler Başkanı

(10/2012 - 10/2016):Dr. A. Yurtaslan Ankara Onkoloji E.A.H. Başhekim Yardımcısı

(10/2012 - 10/2013):Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkan Danışmanı

(01/2012 - 10/2012):Sağlık Bakanlığı Özel Kalem Müdürü

(08/2011 - 01/2012):Sağlık Bakanlığı Müsteşar Danışmanı

(05/2010 - 08/2011):SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

İlaç ve Eczacılık Daire Başkanı

(09/2009 - 05/2010):Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı

(2005 - 2009):Özel Sağlık Kuruluşlarında Yönetici

(2001 - 2005):H. N. Köseoğlu Sağlık Ocağı Tabibi

(1999 - 2000):Kayseri İl Sağlık Müdür Yardımcısı

(1997 – 1999):H. N. Köseoğlu Sağlık Ocağı Tabibi

(1996 - 1997):Hakkâri Çukurca Askerlik Görevi

(1992 - 1996):Kayseri Keykubat Sağlık Ocağı Tabibi

ALİ EDİZER OLAYI NEDİR?

Ali Edizer, GATA'da başhekim yardımcısı olarak görev yaparken, sosyal medya hesabından erkeklere, "İkinci eşi de alın" çağrısında bulunmuş ve "Sorsan, 'kadına özgürlük ve uygarlık' kazandırıldı. Resmiyette tekeşlilik, fiiliyatta zina ve fuhuş serbestliğidir" gibi mesajlar paylaşmıştı. Bu paylaşımları üzerine 5 Ekim 2020'de görevden alınan Edizer'in, 9 Mart 2021'de Ankara Güdül Devlet Hastanesi'nde yeniden göreve başladığı ortaya çıkmıştı.

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