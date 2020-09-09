Ali Deniz Kutluk kimdir? Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Ali Deniz Kutluk izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Ali Deniz Kutluk kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Ali Deniz Kutluk hakkında araştırmalar yapılıyor. Ali Deniz Kutluk kimdir?

DR. ALİ DENİZ KUTLUK KİMDİR?

Mavi Vatan kavramını Türkyede en iyi bilen isimlerden birisidir. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hizmet etmiş bir isimdir. Emekli Tümamirak Dr. Deniz Kutluk, güdme dair yorumlarıyla programlara konuk olmakta ve gelişmeleri değerlendirmektedir.

Dr. Alli Deniz Kutluk'un öne çıkan bazı yorumları:

DENİZ KUTLUK'TAN DOĞALGAZ YORUMU

Keşfin arkasındaki yetişmiş insan gücü ve teknik birikimin en az keşif kadar önemli olduğunu belirten Amiral Kutluk Hürriyet'ten Musa Kesler'e şunları söyledi:

"İlk modern milli savaş gemisi 'MİLGEM'in açtığı başarı yolu gemi inşasında zor işler yapmak çabalarına da büyük bir yol gösterdi. Artık Türkiye'de sivil ihtiyaca yönelik de arama (ve bir süre sonra sondaj) gemileri inşa edilebilir hale geldi. Şu an Doğu Akdeniz'de araştırma yapan Oruç Reis gemisi örneğin alanındaki çağdaş ve yüksek teknoloji kapasiteli gemi. Satın alınıp modernize de edilen sondaj gemilerimiz de (Fatih, Yavuz, Kanuni) aynı şekilde modern ve son nesil örnekler."

AKDENZDE YAŞANAN HAREKETLİLİĞE DAİR GÖRÜŞLERİ

Kutluk "Yunanistan ile Mısır arasında deniz sınırı bulunmamaktadır. Bugün imzalandığı açıklanan sözde deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşması Türkiye için yok hükmündedir. Bu anlayışımız sahada ve masada ortaya konacaktır." dedi.